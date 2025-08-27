باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
روایت دردناک یک پرستار از وداع با فررندانش تا موشک خوردن بیمارستان + فیلم

یک پرستار خاطراتی از جنگ ۱۲ روزه را بازگو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ یک پرستار در برنامه تلویزیونی سلام صبح بخیر  شبکه سوم سیما خاطراتی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی را بازگو کرد که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

