موشن گرافیک «روایت قرن»؛ وقتی کسی نبود از ایران دفاع کند

موشن گرافیک «روایت قرن» روایتی تلخ از ایران در قرن ۱۴ شمسی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - موشن گرافیک «روایت قرن» روایتی تلخ از ایران در قرن ۱۴ شمسی است و به حوادث و اتفاقات آن دوران اشاره می‌کند که بخشی از آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

