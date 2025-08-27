باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران گفت: با بهره‌برداری از ۲۳ پروژه ورزشی به مساحت ۳۰ هزار مترمربع در ۱۴ شهرستان، سرانه ورزشی استان به ۱.۳۳ مترمربع برای هر مازندرانی رسید.

او افزود: در دولت چهاردهم عملیات کلنگ‌زنی شش مکان ورزشی سرپوشیده و روباز راکد در شهرستان‌ها آغاز و هفت سند تک‌برگ مالکیت اماکن ورزشی نیز اخذ شد.

بریمانی با اشاره به استفاده از ظرفیت ماده ۲۷ قانون، گفت: در این مدت ۱۱ مکان ورزشی نیازمند بهسازی به بخش خصوصی واگذار و ۹۷ میلیارد تومان برای آنها هزینه شد.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران همچنین با اشاره به اینکه در هفته دولت پنج سالن ورزشی و دو زمین چمن مصنوعی به بهره‌برداری می‌رسد، افزود: در حال حاضر ۳۹ پروژه ورزشی در مازندران در دست اجرا است که شامل ۲۹ پروژه سرپوشیده و ۱۰ پروژه روباز است؛ از این تعداد، ۲۵ پروژه روستایی و ۱۴ پروژه شهری است که برای تکمیل آنها ۱۳ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

او در حوزه ورزش قهرمانی، گفت: در یک سال گذشته، ۱۵ رویداد بین‌المللی در استان برگزار شد و قهرمانان مازندرانی موفق به کسب ۶۴۳ مدال بین‌المللی شدند. در المپیک پاریس نیز ورزشکاران استان چهار مدال معادل ۳۳ درصد کل مدال‌های کشور را کسب کردند.

بریمانی ادامه داد: در این مدت، مازندران ۴۵۷ میزبانی مسابقات قهرمانی کشور را ثبت کرد، ۱۲۰ تیم استان در لیگ‌های مختلف کشور حضور داشتند و ۵۶ اردوی ملی در استان برگزار و همچنین برای نخستین بار المپیاد استعداد‌های برتر استان برگزار شد.

او با اشاره به توسعه ورزش همگانی، افزود: ۸۵ برنامه ورزشی صبحگاهی و عصرگاهی رایگان برای مردم برگزار شد و ۸۹ خانه ورزش روستایی فاقد امکانات ورزشی تجهیز شدند.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران گفت: مجموع سمن‌های استان به ۱۰۱ سمن رسیده که ۱۸ مورد آن در دولت چهاردهم ثبت شده است. همچنین جشنواره‌هایی، چون برکت (بزرگترین سفره افطاری)، کارگاه‌های فن بیان، فرزندپروری، آموزش تولید محتوا با هوش مصنوعی و مشارکت اجتماعی برگزار شد.

بریمانی از راه‌اندازی ۲۵ مرکز مشاوره ازدواج و تشکیل چهار ستاد ساماندهی امور جوانان استانی و ۱۶ ستاد شهرستانی در دولت چهاردهم در استان خبر داد و افزود: ۲۵ جشن جوان، ۱۱ دوره مهارت‌آموزی برای سربازان، ۲۷ همایش اشتغال، کارآفرینی و استعدادیابی نیز در استان برگزار شد.

او سالن ورزشی ۶ هزار نفره سردار شهید سلیمانی در روستای ماهفروجک را از پروژه‌های شاخص استان عنوان کرد و گفت: ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این سالن تخصیص یافته است. همچنین ۶.۵ میلیارد تومان اعتبار برای طرح «مهتا» با هدف آموزش مهارت تا اشتغال سربازان جذب شد.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در پایان از برگزاری سه نمایشگاه آثار هنری و صنایع دستی در استان خبر داد.