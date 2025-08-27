باشگاه خبرنگاران جوان -عیسی اورجزاده مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانشرقی گفت: با همکاری نهادهای نظارتی، اجرای مفاد ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم در دستور کار قرار گرفته و سرکردههای این باندها و مودیان واقعی شناسایی شده و برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه در دهههای اخیر، سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی افراد غیر (کسانی که بنامشان کارت بازرگانی اخذ شده است) بهمنظور فرار مالیاتی و خودداری از رفع تعهدات ارزی، چالشهای جدی برای نظام اقتصادی و مالیاتی کشور ایجاد کرده است، افزود: خوشبختانه اداره کل امور مالیاتی آذربایجانشرقی با رصد دقیق و اقدامات هدفمند، موفق به شناسایی و برخورد با باندهای دلالی فعال در زمینه اجاره کارتهای بازرگانی شده است.
وی با اشاره به نحوه فعالیت این باندها افزود: این گروهها با سوءاستفاده از افراد بیبضاعت، کمسواد یا بیسواد، بیماران از جمله مبتلایان به اعتیاد و برخی زنان خانهدار، اقدام به تأسیس شرکتهای بازرگانی و اخذ کارت بازرگانی به نام آنان کرده و سپس کارتها را در اختیار دیگران قرار میدادند.
اورج زاده ادامه داد: بررسیها نشان میدهد که این شیوه فعالیت، بدهی سنگینی را متوجه صاحبان ظاهری کارتها کرده است.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی تأکید کرد: مبارزه با پدیده شوم اجاره کارتهای بازرگانی با جدیت ادامه دارد و اداره کل امور مالیاتی آذربایجانشرقی با هدف صیانت از حقوق بیتالمال، هیچگونه اغماضی در برخورد با متخلفان نخواهد داشت.