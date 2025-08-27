باشگاه خبرنگاران جوان - مصدومیت آندره اونانا باعث شده است تا روبن آموریم در ابتدای لیگ برتر انگلیس به آلتای بایندیر، سنگربان ترکیهای اعتماد کند، اما او نمایش ضعیفی داشته و در هر دو بازی که در ترکیب اصلی به میدان رفته، گل خورده است.
بازیکن سابق تیم ملی انگلیس و منچستریونایتد معتقد است که دروازهبان ترکیهای خط دفاعی را دچار سردرگمی میکند. به نقل از رویترز، ریو فردیناند، انتقادهای مستقیمی به آلتای بایندیر وارد کرد و از او خواست که «بیدار شود»!
فردیناند در کانال یوتیوبش نوشت: صادقانه بگویم اعتماد زیادی نسبت به او ندارم. بله. او یک دفاع عالی در برابر جاشوا کینگ انجام داد و با پای خودش از خط دروازه خارج شد، اما در توپهای ثابت و خارج از محوطه جریمه با تردید عمل میکند. در برخی توپهای ۵۰-۵۰ نامطمئن جلو میرود و این موضوع نهتنها او را که همه خط دفاعی را دچار سردرگمی میکند.
او ادامه داد: بایندیر نیاز دارد که بهتر شود. اگر جای کادر فنی بودم هر روز او را روی توپهای هوایی زیر تیر دروازه تمرین میدادم. او باید با برخوردهای فیزیکی آشنا و بداند چگونه با آنها روبهرو شود. باید همیشه توجه داور را به هر برخوردی جلب کند تا خطا بگیرد همانطور که در بازی مقابل فولام اتفاق افتاد.
مدافع سابق منچستریونایتد همچنین نگرانیاش را از ضعف ارتباط بایندیر با همتیمیهایش ابراز کرد و گفت: فکر نمیکنم او به اندازه کافی در زمین صحبت کند. تصمیمگیریهایش در برخی لحظات خوب نبوده و با موقعیتهایی مانند توپهای بلند دکلان رایس (بازیکن آرسنال) که به سمت صورتش پرتاب میشوند زیاد روبهرو نشده است. این موقعیتها به اعتماد به نفس و تجربه بیشتری نیاز دارد.
منچستریونایتد فصل جدید لیگ برتر انگلیس را هم بدون برد آغاز و در دو بازی خود برابر آرسنال و فولام تنها یک امتیاز کسب کرده است.