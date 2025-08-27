کاپیتان سابق منچستریونایتد به انتقاد از عملکرد سنگربان ترکیه‌ای شیاطین سرخ پرداخت و تاکید کرد که او از آمادگی و شایستگی لازم برای حضور در ترکیب اصلی برخوردار نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصدومیت آندره اونانا باعث شده است تا روبن آموریم در ابتدای لیگ برتر انگلیس به آلتای بایندیر، سنگربان ترکیه‌ای اعتماد کند، اما او نمایش ضعیفی داشته و در هر دو بازی که در ترکیب اصلی به میدان رفته، گل خورده است.

بازیکن سابق تیم ملی انگلیس و منچستریونایتد معتقد است که دروازه‌بان ترکیه‌ای خط دفاعی را دچار سردرگمی می‌کند. به نقل از رویترز، ریو فردیناند، انتقاد‌های مستقیمی به آلتای بایندیر وارد کرد و از او خواست که «بیدار شود»!

فردیناند در کانال یوتیوبش نوشت: صادقانه بگویم اعتماد زیادی نسبت به او ندارم. بله. او یک دفاع عالی در برابر جاشوا کینگ انجام داد و با پای خودش از خط دروازه خارج شد، اما در توپ‌های ثابت و خارج از محوطه جریمه با تردید عمل می‌کند. در برخی توپ‌های ۵۰-۵۰ نامطمئن جلو می‌رود و این موضوع نه‌تنها او را که همه خط دفاعی را دچار سردرگمی می‌کند.

او ادامه داد: بایندیر نیاز دارد که بهتر شود. اگر جای کادر فنی بودم هر روز او را روی توپ‌های هوایی زیر تیر دروازه تمرین می‌دادم. او باید با برخورد‌های فیزیکی آشنا و بداند چگونه با آنها روبه‌رو شود. باید همیشه توجه داور را به هر برخوردی جلب کند تا خطا بگیرد همان‌طور که در بازی مقابل فولام اتفاق افتاد.

مدافع سابق منچستریونایتد همچنین نگرانی‌اش را از ضعف ارتباط بایندیر با هم‌تیمی‌هایش ابراز کرد و گفت: فکر نمی‌کنم او به اندازه کافی در زمین صحبت کند. تصمیم‌گیری‌هایش در برخی لحظات خوب نبوده و با موقعیت‌هایی مانند توپ‌های بلند دکلان رایس (بازیکن آرسنال) که به سمت صورتش پرتاب می‌شوند زیاد روبه‌رو نشده است. این موقعیت‌ها به اعتماد به نفس و تجربه بیشتری نیاز دارد.

منچستریونایتد فصل جدید لیگ برتر انگلیس را هم بدون برد آغاز و در دو بازی خود برابر آرسنال و فولام تنها یک امتیاز کسب کرده است.

برچسب ها: منچستریونایتد ، لیگ برتر انگلیس
خبرهای مرتبط
برونو سومین پیشنهاد عربستانی‌ها را هم رد کرد
لیگ برتر انگلیس؛
آرسنال ۵ - ۰ لیدز یونایتد/ توپخانه توپچی‌ها با روشن شدن ماشین گلزنی سوئدی به راه افتاد
لیگ برتر انگلیس؛
فولام ۱ - ۱ منچستریونایتد/ پنالتی فاجعه‌بار برونو، ۲ امتیاز را از شیاطین گرفت
فقط و فقط چلسی!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لیست تیم ملی فوتبال برای مسابقات کافا اعلام شد
علی کریمی از آمدن به استقلال پشیمان شد/ ساپینتو از همه ما ایرانی‌تر است
جوانگرایی حلقه گمشده لیست قلعه نویی برای مسابقات کافا
درخشش سوارکاران المپیک ویژه ایران در مسابقات منطقه‌ای مِنا
وفایی از صعود به جمع ۱۶ نفر پایانی بازماند
سرخپوشان ۲ بازیکن نامدار خارجی می گیرند
مهم‌ترین نقطه ضعف استقلال ساپینتو چیست؟
فضای آرامی برای هاشمیان با بردن سپاهان ایجاد شد/ حسینی جایگیری خوبی در گل پرسپولیس نداشت
شجاعت وحید هاشمیان باعث طلسم شکنی برابر سپاهان شد/ وجهه امیری روی نیمکت پایین می‌آید
رونی کلمن تسلیم نمی‌شود
آخرین اخبار
فسخ زودهنگام قرارداد سرعتی‌زن والیبال ایران در کره
آغاز اردوی مردان والیبال ایران در قطر
نماینده گمنام قزاقستان در لیگ قهرمانان اروپا
فقط و فقط چلسی!
تراژدی امپراتور
انتخابی‌هایی که دست باوفا را بست!
رونی کلمن تسلیم نمی‌شود
ابهام در اعزام تیم‌های ملی هندبال ایران به مسابقات کشور‌های اسلامی
مهم‌ترین نقطه ضعف استقلال ساپینتو چیست؟
جوانگرایی حلقه گمشده لیست قلعه نویی برای مسابقات کافا
سرخپوشان ۲ بازیکن نامدار خارجی می گیرند
شجاعت وحید هاشمیان باعث طلسم شکنی برابر سپاهان شد/ وجهه امیری روی نیمکت پایین می‌آید
فضای آرامی برای هاشمیان با بردن سپاهان ایجاد شد/ حسینی جایگیری خوبی در گل پرسپولیس نداشت
علی کریمی از آمدن به استقلال پشیمان شد/ ساپینتو از همه ما ایرانی‌تر است
درخشش سوارکاران المپیک ویژه ایران در مسابقات منطقه‌ای مِنا
لیست تیم ملی فوتبال برای مسابقات کافا اعلام شد
وفایی از صعود به جمع ۱۶ نفر پایانی بازماند
نتایج ۳ دیدار هفته دوم لیگ برتر فوتبال/ توقف غیرمنتظره تراکتور مقابل مس رفسنجان
استقلال ۳ - ۳ ذوب آهن/ گل‌های تماشایی و کامبک نیمه کاره آبی‌پوشان پایتخت
آموریم: عدم حضور در اروپا به نفع منچستریونایتد است
جایگاه جدید برای عکاسان و امیدواری هواداران استقلال به قهرمانی
برنامه‌های روز ملی و هفته پارالمپیک ۱۴۰۴ اعلام شد/ هفت روز با پارالمپیک در کشور
پایان کار نمایندگان ایران در سیزدهمین دوره وودبال قهرمانی آسیا
پیاتزا: بهتر از لیگ ملت‌ها نتیجه می‌گیریم/ ترجیح می‌دهم با برزیل بازی نکنیم
ترکیب استقلال مشخص شد؛ ساپینتو ریسک نکرد
شریفی: با جان و دل برای تیم ملی والیبال بازی می‌کنیم؛ منتظرند قهرمان جهان شویم!
آرژانتین حریف تیم ملی والیبال ایران در قهرمانی جهان شد
از موزه والیبال تا پاداش به ملی‌پوشان/ پیاتزا: هدف ما سکوی المپیک است
نجمه خدمتی، امینی و چهل امیرانی به فینال تفنگ ۵۰ متر آسیا نرسیدند
نتایج هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ساحلی/ گلساپوش یزد با اقتدار در صدر