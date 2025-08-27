پیگیری اخراج حدود ۳ هزار نفر از کارکنان دولت در مجلس

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۵ شهریور) در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی نایب رئیس اول کمیسیون اصل نود درباره موضوع اخراج حدود ۳ هزار نفر از کارکنان دولت، گفت: در حال حاضر حدود ۳ هزار نفر با این مشکل مواجه هستند که درباره آن به صورت حضوری با رئیس دیوان عدالت اداری صحبت کردم. مقرر شد موضوع در هیات عمومی و تجدید نظر دنبال شود که البته هیات عمومی آن را نپذیرفت و تشخیص آنها این بود که اساس این استخدامات غیرقانونی بوده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: البته حواشی نیز برای این موضوع درست شد که ما در حال پیگیری آن هستیم تا به این افراد کمک کنیم.

قالیباف همچنین درباره نحوه حضور مهمانان در مجلس خطاب به مدیران و مسئولان اجرایی مجلس گفت: مسئولان اجرایی مجلس حتما رفت و آمد مهمانان را با توجه به جابجایی ساعت کار مجلس ساماندهی کنند تا وقت مردم هدر نرود و احترام آنها حفظ شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین دژ در تذکری گفت: با توجه به تغییر ساعت کاری مجلس، لازم است وضعیت حضور مردم و مهمانان در مجلس در راستای حفظ شان آن‌ها ساماندهی شود.

وی ادامه داد: تدبیری برای ورود تلفن همراه معاونان وزرا به مجلس اندیشیده شود که ممنوع است و عملا ارتباط نمایندگان با آن‌ها مشکل شده است.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود در تذکر دیگری اظهار کرد: باید به وضعیت شغلی حدود ۴ هزار نفر از افرادی که در دولت قبل استخدام شده بودند، رسیدگی شود. آنها در شرف اخراج هستند. این موضوع در جلسه سران مطرح شده و مهلتی به این افراد داده شود. این افراد دارای مدارک عالی و جوانانی متعهد و فعال هستند که به امید داشتن شغل ازدواج کرده، اما اکنون در مرحله اخراج قرار دارند.