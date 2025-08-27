باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از روابط عمومی معاونت مالی و اقتصاد شهری، نشست شهردار تهران با مدیران معاونت مالی و اقتصاد شهری از جمله مدیران کل حوزه معاونت مذکور و مدیران عامل سازمانها و شرکتهای تابعه، در محل معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران برگزار شد.
در بخش ابتدایی جلسه، مدیران ارشد معاونت مالی و اقتصاد شهری، به تفکیک گزارش عملکردی از فعالیتهای حوزه مسئولیتشان ارائه دادند و درباره چشمانداز، برنامهها و چالشهای اجرایی مجموعههای تحت مدیریت خود به بحث و تبادل نظر پرداختند.
ذخیره مطلوب کالاهای مورد نیاز شهروندان در فروشگاهها
بر این اساس، مدیرعامل فروشگاههای زنجیرهای شهروند، گزارش مختصری از تأمین بیوقفه کالاهای اساسی به ویژه در ایام جنگ ۱۲ روزه و عملکرد شرکت شهروند در دوره کنونی مدیریت شهری ارائه داد.
به گفته قربانیان، کالاهای مورد نیاز شهروندان برای تداوم عرضه بیش از ۱ ماه، در انبارهای فروشگاه شهروند ذخیره شده و نگرانی بابت کمبود در این زمینه در ایام جنگ وجود نداشته و ندارد.
صدور ۲۱۰۰ فقره سند تک برگی برای املاک شهرداری
در ادامه وحیدرضا انارکی محمدی با ارائه گزارش عملکردی از سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، به مواردی از جمله راهاندازی قریبالوقوع سامانه جامع املاک و مستغلات و تسویه بخش عمده مطالبات بانکها از شهرداری تهران اشاره کرد.
مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران همچنین، تملک ۲۲ هزار میلیارد تومان از املاک سطح شهر برای آزادسازی بستر اجرای پروژههای شهری را از دیگر اقدامات سازمان مذکور در دوره کنونی مدیریت شهری برشمرد و «اخذ ۲۱۰۷ سند تک برگی به ارزش ۴۷۸ هزار میلیارد تومان» را از دیگر اقدامات در راستای صیانت از اموال شهر و شهروندان عنوان کرد.
تعیین تکلیف ۲۳ پروژه سرمایهگذاری به ارزش ۶۵ هزار میلیارد تومان
در بخش دیگری از جلسه، مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران، بهکارگیری ابزار نوین و فناوریها در راستای ارتقای عملکرد سازمان سرمایهگذاری را مورد تأکید معاون شهردار تهران برشمرد و آن را عامل شتابگیری حرکت به ویژه در پروژههای مشارکتی سرمایهگذاری عنوان کرد.
به گفته خاصهباف، رشد تکالیف در آمدی سازمان سرمایهگذاری در سالهای اخیر مشهود است و حل و فصل ۲۳ پروژه سرمایهگذاری به ارزش ۶۵ هزار میلیارد تومان را از اقدامات شاخص سازمان برشمرد. راهاندازی «داشبورد مدیریتی سازمان سرمایهگذاری»، با قابلیت درج جزئیات پروژههای سرمایهگذاری شهرداری و نظارت از سوی اعضای شورای شهر و مدیران ارشد شهرداری از دیگر نکات مورد اشاره وی بود.
رشد ۷۰۰ درصدی درآمدهای پایدار شهرداری تهران ظرف ۴ سال
در ادامه، مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران، به «رشد ۶۹۴ درصدی درآمدهای پایدار شهرداری تهران» در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ اشاره کرد.
به گفته خوشنود، درآمد شهرداری تهران در ۵ ماهه ابتدایی سال، بالغ بر ۶۹،۱۷۳ میلیارد تومان بوده است.
همچنین مدیرکل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران با اشاره به اقدامات انجامشده، از جمله رتبهبندی سازمانها و شرکتهای تابعه، راهاندازی سامانه الکترونیکی برگزاری مجامع، تشکیل کمیته نظارت مالی و حسابرسی و نیز بازنگری در فرآیند حسابرسی سازمانها و شرکتها، توضیحاتی ارائه کرد.
ایجاد سامانههای تبادلات مالی برای افزایش شفافیت و نظارتپذیری
سخایی مدیرکل دفتر برنامهریزی و هماهنگی امور اقتصادی معاونت مالی و اقتصاد شهری نیز، به تلاش برای فعالیت در بازار الکترونیک تهاتر مبتنیبر حکم ۱۲۱ برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهر تهران اشاره کرد.
به گفته سخایی، کارکردهایی مهمی از جمله افزایش شفافیت، تسهیلگری و توسعه مبادلات ملی و بهبود نظارتها ایجاب میکند، کلیه فرآیندهای مرتبط با تبادلات مالی در شهرداری تهران، سامانهای و نظارتپذیرتر شود.
خدمترسانی ۲۴ ساعته شهرداری تهران به آسیبدیدگان جنگ تحمیلی
همچنین رجبیان مدیرکل پشتیبانی شهرداری تهران، گزارش مختصری از بهکارگیری ظرفیتهای مدیریت شهری و فعالیتهای شبانهروی همکاران حین و بعد از جنگ ۱۲ روزه، در راستای عملیات امداد، رسیدگی به آسیبدیدگان و جبران خسارتها ارائه داد.
پرداخت منظم حقوق پرسنل شهرداری تهران
در ادامه مدیرکل خزانهداری شهرداری تهران، گزارشی از اقدامات از جمله درباره «تأمین مالی خسارات جنگ»، «پرداخت بیوقفه و منظم حقوق پرسنل» و «صدور برات کارتهای الکترونیک» برای تأدیه دیون پیمانکاران و مطالبات از شهرداری تهران ارائه داد.
شربتی خاطر نشان کرد: در سال جاری دو مأموریت اصلی، علاوه بر مأموریتهای پیشین در اداره کل خزانهداری دنبال میشود. ابتدا الکترونیکی کردن دریافت و پرداختها جهت ایجاد تسهیلگری و شفافیت امور مالی در شهرداری تهران و همچنین وصول و اخذ مطالبات شهرداری از دستگاههای دولتی که به صورت جدی در حال پیگیری است.
خرید اقلام پرکاربرد شهرداری تهران از بورس کالا
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری شهر نیز، خرید اقلام پرکاربرد مورد نیاز در شهرداری تهران از بورس کالا را از اقدامات مهم شرکت عنوان کرد و «ارتقا شفافیت مالی در فرآیند تأمین کالا»، «کاهش زمان تأمین و تحویل مصالح» و «تسریع در تکمیل پروژههای زیرساختی و خدماتی شهر» را از آثار، خریدهای شهرداری تهران از بورس کالا برشمرد.
حامدیزاده همچنین الگوهای دیگری در راستای تسریع در تأمین اقلام مورد نیاز پروژهها ارائه کرد و از برنامهریزی برای توسعه ظرفیتهای شرکت، از جمله تبدیل شرکت سرمایه گذاری شهر به «نهاد مالی» و تأسیس صندوق املاک و مستغلات به منظور تسویه مطالبات پیمانکاران خبر داد.
تحقق انضباط مالی با بستن حسابهای مالی در موعد مقرر
در بخش پایانی جلسه، مدیرکل امور مالی و اموال شهرداری تهران به انجام اقداماتی همچون «راهاندازی سامانه بارکدخوان اموال شهرداری در مناطق ۲۲ گانه»، «تدوین آئیننامه معاملات» و «ثبت قراردادهای پروژههای مشارکتی» اشاره کرد.
به گفته رضاییفر، «بستن حسابهای مالی در موعد مقرر و تحقق انضباط مالی، با وجود افزایش چشمگیر درآمدهای شهرداری تهران» از اقدامات شاخص مدیریت شهری محسوب میشود.