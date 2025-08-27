تقدیر از قهرمان نوجوان ووشوکار افغانستانی در مشهد + فیلم

مراسم تقدیر از قهرمان نوجوان ووشوکار افغانستانی با حضور نماینده کمیته ملی المپیک افغانستان در مشهد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مراسم تقدیر از محمد طاها اسحاقی، نوجوان افغانستانی ساکن مشهد که موفق به کسب دو مدال در رقابت‌های آسیایی ووشو شده بود، با حضور جمعی از ورزشکاران و شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی مهاجرین برگزار شد.

در این مراسم، حفیظ‌الله احمدی، نماینده کمیته ملی المپیک افغانستان در مشهد، گفت: امشب مراسم تقدیر از ملی‌پوش نوجوان افغانستان، محمد طاها اسحاقی، با حضور ورزشکاران و تشکل‌های فرهنگی و هنری برگزار شد. این افتخار بزرگی برای جامعه ورزش مهاجرین است که توانسته توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارد و به تیم‌های ملی راه پیدا کند. ما در بخش ورزش‌های رزمی استعدادهای فراوانی داریم که قابلیت حضور در میادین ملی و بین‌المللی را دارند.»

همچنین محمد ابراهیمی، مربی این نوجوان، افزود: محمد طاها چهار سال است که در مدرسه ما آموزش می‌بیند و سه سال عضو تیم ماست. او در این مدت در مسابقات مهم داخلی و خارجی شرکت کرده و خوش درخشیده است. امیدواریم در آینده ورزشکاران مهاجر افغانستانی حضور پررنگ‌تری در مسابقات ملی و بین‌المللی برای افغانستان داشته باشند.»

محمد طاها اسحاقی، نوجوان ۱۲ ساله مهاجر افغانستانی، در رقابت‌های قهرمانی ووشوی جوانان آسیا ۲۰۲۵ در چین، نخستین مدال‌های تاریخ افغانستان را در بخش تالو کسب کرد. او با هدایت محمد ابراهیمی از مدرسه شائولین ووشو ابراهیمی، در دو بخش تای‌چی‌جین و تای‌چی‌چوان به میدان رفت و موفق شد مدال طلای فرم تای‌چی‌جین و مدال نقره فرم تای‌چی‌چوان را برای افغانستان به دست آورد.

