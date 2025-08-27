باشگاه خبرنگاران جوان- نرگس معدنی‌پور، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: ضمن تبریک حلول ماه ربیع‌الاول و تبریک روز کارمند، به نوبه خود از همه همکاران خدوم شهرداری تهران بابت همه زحمات و تلاش‌هایشان تشکر می‌کنم. این رویداد امسال به بهترین شکل برگزار شد و جا دارد قدردان همه دست‌اندرکاران آن بویژه سازمان فرهنگی هنری باشیم.

وی افزود: امسال به دلیل شرایط خاص کشور، کمیسیون فرهنگی و اجتماعی چند جلسه در خصوص مراسم راهپیمایی اربعین در عراق و جاماندگان در تهران برگزار کرد. تأکید ما این بود که امسال از ظرفیت‌های مردمی و داوطلبان، حداکثر استفاده بشود و از نیرو‌های شهرداری حداقل استفاده شود. به این دلیل که شهرداری تهران وظایفی در رفع آسیب‌های شهر تهران و شهروندان تهرانی در جنگ ۱۲ روزه داشت.

وی با اشاره به عملکرد ستاد اربعین شهرداری تهران اظهار کرد: به نوبه خود از همه همکاران خدوم شهرداری تهران بابت همه زحمات و تلاش‌هایشان در برگزاری پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی تشکر می‌کنم.