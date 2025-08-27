باشگاه خبرنگاران جوان - برونو فرناندز بازیکن مورد علاقه تیم‌های بزرگ عربستانی در نقل و انتقالات تابستانی بود. هر سه تیم بزرگ عربستانی الاتحاد، الهلال و النصر به این بازیکن پرتغالی پیشنهاد‌های وسوسه‌کننده‌ای ارائه کردند.

به نوشته سعودی اسپورت، برونو فرناندز به پیشنهاد الاتحاد نیز همانند دو پیشنهاد پیشین پاسخ منفی داد. او فعلا قصد ترک منچستریونایتد را ندارد و به حضورش در لیگ برتر انگلیس ادامه خواهد داد.

پیش از این دو باشگاه النصر و الهلال هم با این ستاره پرتغالی وارد مذاکره شدند و پیشنهاد‌های وسوسه‌کننده‌ای را به او دادند که هیچکدام پذیرفته نشدند.

کریس ویلدر، خبرنگار انگلیسی، اعلام کرد که برونو فرناندز تا پایان قراردادش در منچستریونایتد باقی خواهد ماند و بعد از آن تصمیم می‌گیرد که راهی لیگ عربستان شود یا لیگ آمریکا را انتخاب کند.

شیاطین سرخ در فصل جاری هم با وجود تغییرات زیادی که در خط حمله خود داشته‌اند، در دو بازی آغازین خود در لیگ جزیره تنها یک امتیاز کسب کرده‌اند.