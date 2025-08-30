مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران گفت: روند واگذاری نخستین سری از ون‌های طرح شاتل به متقاضیان آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- شادی مالکی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران  درباره واگذاری ون‌های طرح شاتل به متقاضیان اظهارکرد: از هفته گذشته فرایند واگذاری ۱۱۷ دستگاه ون که قبلا در طرح شاتل سرویس مورد استفاده بودند، به افرادی که در فراخوان شرکت کردند؛ آغاز شد. 

وی ادامه داد: فرایند واگذاری به این افراد اطلاع رسانی و در حال حاضر به بانک جهت دریافت وام معرفی شدند. 

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با بیان اینکه متقاضیان در حال دریافت وام و کار‌های انعقاد قراردادشان هستند، خاطرنشان کرد: برای مابقی ون‌ها، هفته آینده فراخوان دیگری صادر خواهد شد تا تمام این خودرو‌ها به خریداران واگذار بشود.

 

برچسب ها: شهرداری ، تاکسیرانی
