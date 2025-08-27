رئیس فدراسیون تکواندو گفت: من دفعه قبل هم خودم با سرمربیگری مهروز ساعی مخالفت کردم ولی کمیته فنی که انتخاب شدند، حتماً جلسه‌ای خواهند گذاشت و اگر کسی را با رزومه‌ای بهتر از مهروز  پیدا کرد، او را سرمربی تیم ملی می‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو در گفت‌و‌گو با  خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی گفت: این انتخابی برای دو رویداد پیش رو است. یکی مسابقات قهرمانی جهان و بعد هم کشور‌های اسلامی که با فاصله یک هفته‌ای با هم این مسابقات رو داریم و مجبور بودیم که دو تا تیم انتخاب کنیم چرا که فاصله مسابقات قهرمانی جهان با این مسابقات خیلی کم است.

 رئیس فدراسیون تکواندو در بخش دیگری از صحبت‌ها، به کاندیداتوری برای عضویت در فدراسیون جهانی تکواندو اشاره کرد و گفت: در گذشته از هر قاره سه نفر انتخاب می‌شدند الان دو نفر قرار است انتخاب  شوند که در قاره آسیا با توجه به اینکه بالاخره آسیا یکی از قطب‌های بزرگ تکواندو دنیا هست تعداد کاندیدا‌ها خیلی زیاد است.  ولی تلاش میکنیم که ان شالله این اتفاق رخ دهد.

ساعی درباره وضعیت تیم ملی بانوان هم توضیحاتی داد. تیمی که از زمان استعفای مینو مداح بدون سرمربی و زیر نظر مهروز ساعی مربی این تیم به کارش ادامه می‌دهد. اگرچه گفته می‌شد اختلاف نظر‌هایی برای این سمت وجود دارد و هادی ساعی اصرار دارد که خواهرش این سمت را برعهده بگیرد، اما رئیس فدراسیون تکواندو این اختلاف نظر‌ها را رد کرد و گفت: اصلا هیچ حاشیه‌ای وجود ندارد و سرمربی هم ان شالله در هفته آینده انتخاب خواهد شد. تعدادی از اعضای کمیته فنی از این کمیته به دلالیل مختلف بیرون رفتند. در حال حاضر اصلا کمیته فنی وجود ندارد که بخواهد با نظر من مخالفت کند، همچنین من دفعه قبل هم خودم با سرمربیگری مهروز ساعی مخالفت کردم  ولی ان شالله کمیته فنی که انتخاب شدند، حتماً جلسه‌ای خواهند گذاشت و اگر کسی را با رزومه‌ای بهتر از مهروز  پیدا کردند، او را سرمربی تیم ملی کنند. من می‌توانم حتی به شما قول بدهم که در جلسه کمیته فنی هم شرکت نکنم با وجود اینکه من رئیس کمیته فنی هستم. برخی‌ها که از موفقیت‌های تکواندو رنج می‌برند، دنبال حاشیه هستند. کسی مثل مهروز ساعی ۶ ساله تیمش قهرمان لیگ برتر است، دارای رزومه قوی است و خودش هم قهرمان بوده؛ اگر کسی بهتر از او سراغ دارید، بیاورید، من مشکلی ندارم.

ساعی درباره اوزان ناهید کیانی و مبینا نعمت زاده در مسابقات پیش رو هم بیان کرد: ناهید کیانی در وزن ۵۷ کیلوگرم و مبینا نعمت زاده در وزن ۵۳ کیلوگرم مسابقه می‌دهند. این دو فقط در وزن المپیکی هم وزن هستند و تا المپیک هم هنوز خیلی مانده است. در سایر مسابقات این دو در همین اوزانی که گفتم مبارزه خواهند کرد.

در پایان، رئیس فدراسیون از همبستگی و دوستی بین ورزشکاران بانوان تقدیر کرده و بر اهمیت حمایت و حفاظت از قهرمانان تاکید می‌کند. او همچنین اشاره کرد که تیم ملی در مسیر رشد و پیشرفت است و تصمیمات بر اساس شایستگی و بدون تعصب اتخاذ می‌شود و هدف نهایی، ارتقاء جایگاه ایران در عرصه جهانی تکواندو است.

