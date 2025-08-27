با اجرایی شدن تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر کالا‌های هندی، تنش میان آمریکا و هند به عنوان دو شریک استراتژیک تشدید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اعمال تعرفه گمرکی ۵۰ درصدی بر اکثر کالا‌های وارداتی از هند، اجرایی شد. این اقدام باعث تشدید تنش‌ها میان دو کشور شده است، با وجود اینکه آنها شرکای استراتژیک محسوب می‌شوند.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که ترامپ به دلیل خرید نفت روسیه توسط دهلی‌نو، تعرفه اضافی ۲۵ درصدی را اعلام کرد. با این اوصاف، هند اکنون با یکی از بالاترین تعرفه‌های گمرکی در جهان رو‌به‌رو است که این امر تهدیدی برای کاهش تجارت آن با آمریکا، بزرگترین بازار صادراتی این کشور، به شمار می‌رود.

تعرفه‌های جدید تا ۵۰ درصد بر کالا‌های کلیدی مانند پوشاک، سنگ‌های قیمتی، جواهرات، کفش، کالا‌های ورزشی، مبلمان و مواد شیمیایی اعمال می‌شود. این گام هزاران صادرکننده کوچک و فرصت‌های شغلی از جمله در ایالت گجرات، نارندرا مودی، زادگاه نخست‌وزیر هند را به خطر می‌اندازد.

مودی که اغلب ترامپ را «دوست خوب» خود می‌خواند، اکنون در موقعیت دشواری قرار گرفته است، چرا که رقابت‌پذیری کشورش در بازار‌های جهانی، به‌ویژه در برابر رقبایی مانند چین و ویتنام، تحت‌الشعاع قرار گرفته است. علاوه بر این، تعرفه‌های بالا، جاه‌طلبی‌های او برای تبدیل هند به یک مرکز صنعتی جهانی را نیز تهدید می‌کند.

این تعرفه‌ها باعث لرزان شدن روابط اقتصادی و استراتژیک در حال رشد میان واشنگتن و دهلی‌نو شده است، در حالی که آمریکا تلاش می‌کند ائتلاف‌های خود را در آسیا برای مقابله با نفوذ روزافزون چین در منطقه آسیا و اقیانوسیه تقویت کند.

یک مقام وزارت بازرگانی هند به رویترز گفت که صادرکنندگانی که از این تصمیمات آسیب دیده‌اند، حمایت مالی دریافت خواهند کرد و به آنها توصیه می‌شود بازار‌های جدیدی در چین، آمریکای لاتین و خاورمیانه پیدا کنند.

هند پیش از این، تعرفه‌های اعمالی ترامپ را «ناعادلانه و تأسف‌بار» توصیف کرده و وزارت خارجه این کشور در ماه اوت گذشته تأکید کرده بود که «تمام گام‌های لازم را برای حفاظت از منافع ملی خود» اتخاذ خواهد کرد. این وزارتخانه همچنین اشاره کرده بود که خرید نفت از روسیه بر اساس ملاحظات بازار و نیاز‌های انرژی ۱.۴ میلیارد نفر از مردم این کشور صورت می‌گیرد.

در همین حال، ترامپ به این موضوع متهم شده که به دلیل همکاری هند با روسیه، به‌صورت انتخابی این کشور را هدف قرار داده است، در حالی که اتحادیه اروپا همچنان به واردات گاز طبیعی مایع از مسکو ادامه می‌دهد.

مذاکرات تجاری میان واشنگتن و دهلی‌نو پس از پنج دور گفت‌و‌گو، به دلیل اختلافات بر سر باز کردن بخش‌های کشاورزی و لبنیات هند به روی واردات آمریکا و همچنین مسئله واردات نفت روسیه، به شکست انجامید.

منبع: آر تی

