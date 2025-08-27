افزایش ۱۰.۵ درصدی تولید انرژی خالص در نیروگاه نکا

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - عبدالرضا محمودی مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق نکا گفت:تولید انرژی خالص نیروگاه شهید سلیمی نکا از ابتدای امسال تا پایان مرداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰.۵ درصد افزایش یافت.

او افزود: در پنج ماه گذشته حدود ۴ میلیارد و ۷۸۷ میلیون مگاوات ساعت انرژی خالص در واحد‌های بخار و بلوک سیکل ترکیبی تولید و به شبکه سراسری برق کشور تزریق شد.

عبدالرضا محمودی با بیان اینکه در پنج ماه گذشته حدود ۷۶ درصد انرژی تولیدی در واحد‌های بخار و بیش از ۲۴ درصد در بلوک سیکل ترکیبی بدست آمد، گفت: در این مدت حدود ۵۳ درصد انرژی تعهدی سالانه نیروگاه طبق برنامه محقق شد.

او همچنین به دشواری و حساسیت بسیار زیاد نگهداری و بهره برداری از واحد‌های این نیروگاه بویژه واحد‌های بخار پس از ۴۶ سال کارکرد اشاره کرد و افزود: اکنون در آستانه چهل و هفتمین سال بهره برداری از واحد‌های بخار نیروگاه قرار داریم، لذا بدلیل عمر بالا و فرسودگی تجهیزات بویژه در بخش‌های سوخت و احتراق، حفظ آمادگی واحد‌های این نیروگاه برای تولید پایدار انرژی بویژه تابستان که تقاضای مصرف به صورت جهشی افزایش می‌یابد، بسیار دشوار است، اما همکاران توانمند و متخصص ما با عشق و علاقه خدمت به مردم و با تلاش مضاعف و همت جهادی خود در انجام به موقع بازدید‌ها و تعمیرات دوره‌ای و نیز بهره برداری اصولی واحد‌ها حتی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه توانستند آمادگی واحد‌ها را برای تولید مستمر و پایداری شبکه برق کشور در وضعیت مطلوبی حفظ کنند و در مدت زمانی که تاکنون از پیک مصرف امسال گذشته عملکرد مطلوبی همراه با رشد به ثبت برسانند.

محمودی در پایان با تقدیر از همراهی و همکاری هموطنان فهیم در مدیریت مصرف افزود: در تابستان امسال که از گرمترین تابستان‌های دهه‌های اخیر است و تقاضای بیشتری برای تأمین برق مورد نیاز سیستم‌های سرمایشی وجود دارد، مسئولیت ما خادمان مردم در صنعت برق چند برابر شده است؛ لذا کارک نان نیروگاه‌ها در شرایط دشوار دمایی و محیطی برای تولید و تأمین بی وقفه برق تلاش می‌کنند تا با مشکلات کمتری از پیک مصرف امسال گذر نماییم.