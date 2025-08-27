باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - علی ظهوری، سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی خراسان جنوبی، از اهدای ۵۷۱ جلد کتاب کمکدرسی به ارزش یک میلیارد ریال توسط محمدحسین رزقی، رئیس مؤسسه خوارزمی، به کتابخانههای عمومی استان خبر داد.
ظهوری در این باره گفت: این اقدام خیرخواهانه نشاندهنده توجه و دغدغهمندی آقای رزقی نسبت به توسعه عدالت فرهنگی در استان است. تأمین کتابهای کمکدرسی برای دانشآموزان و علاقهمندان، بهویژه در مناطق کمبرخوردار، گامی مهم در حمایت از آیندهسازان جامعه محسوب میشود.
محمدحسین رزقی نیز در این مراسم اظهار داشت: باور دارم که حمایت از کتابخانههای عمومی، بهویژه در مناطق کمبرخوردار، سرمایهگذاری برای آینده علمی و فرهنگی فرزندان این سرزمین است. امیدوارم این حرکت زمینهساز توجه بیشتر خیرین به کتاب و کتابخوانی در استان باشد.
به گفته ظهوری، کتابهای اهدایی بر اساس اولویت نیاز، میان کتابخانههای عمومی سراسر خراسان جنوبی توزیع خواهد شد تا امکان بهرهمندی بیشتری برای نوجوانان و دانشآموزان فراهم شود.