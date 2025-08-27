باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - در برنامه هشت صبح سه مسئول حوزه طیور کشور، سید حسن مهدی، بازرس اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، سید فرزاد طلاکش، دبیرکل کانون سراسری مرغ تخمگذار و صداقتفرد، معاون دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزیبه نقد و بررسی وضعیت تولید و عرضه گوشت مرغ و تخممرغ پرداختند.
سید فرزاد طلاکش دبیرفدراسیون طیور اعلام کرد: ایران به بیش از صددرصد خودکفایی در تولید گوشت مرغ و تخممرغ رسیده و تولید فعلی از نیاز داخلی فراتر رفته است. اما ۸۰ درصد تخممرغ و بخش زیادی از گوشت مرغ هنوز به شکل سنتی و فلهای بدون شناسنامه و بسته بندی مناسب در بازار عرضه میشوند.
سامانههای جزیرهای عامل نوسان قیمتها
سید حسن مهدی با انتقاد از مشکلات مدیریتی گفت: سامانههای توزیع جزیرهای عمل میکنند و تصویر کاملی از زنجیره تولید تا مصرف وجود ندارد. ثبت جوجهریزیها انجام میشود اما اتصال کامل با توزیع برقرار نیست و همین باعث نوسان قیمتها و زیان تولیدکنندگان شده است.
توسعه زنجیره های تولید تضمینی برای بازار
عبدالمحمد صداقتفرد از وزارت جهاد کشاورزی دفاع کرد و گفت: تولید مرغ فرآیندی دشوار است و وزارتخانه از طریق شرکت پشتیبانی، ستاد تنظیم بازار و همکاری با اتحادیهها از تولیدکنندگان حمایت میکند. سیاستگذاری بر اساس برنامه سالانه، میزان مصرف و هزینه تولید انجام میشود و توسعه زنجیرههای تولید و ذخیرهسازی تضمینی برای تأمین بازار است.
با وجود این حمایتها، کارشناسان هشدار میدهند که بدون اصلاح نظام توزیع و مدرنسازی بازار، نه تولیدکنندگان سود خواهند برد و نه مردم از خودکفایی واقعی بهرهمند خواهند شد. آنها تقویت سامانههای هوشمند، پایش دقیق بازار و ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان را ضروری دانستند.