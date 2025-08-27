رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: این استان با ۱۹ شهرک صنعتی دولتی، ۱۲ شهرک غیر دولتی، ۳۸ لکه صنعتی مصوب و ۱۷ لکه صنعتی غیر مصوب، قطب اصلی صنعت کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمدرضا گلدانی با تبریک فرا رسیدن هفته دولت، گفت: تهران موثرترین استان بر اقتصاد ملی است و در این راستا، بخش خدمات نیز نقش محوری در استان و کشور دارد. سهم ۷۸ درصدی از ارزش افزوده استان و ۳۶ درصدی از ارزش افزوده کشور که در این میان اطلاعات، ارتباطات و فعالیت های مالی و بیمه ای جایگاه ویژه ای دارد.

وی یادآور شد: رتبه نخست ضریب بیمه، ۵۰ درصد سپرده گذاری بانکی، ۴۰ درصد کارت های بازرگانی، استقرار بزرگترین جامعه صنفی (تولیدی، توزیعی و خدماتی) و وجود زیر ساختهای مهم از جمله راه آهن، بیش از ۱۰ راه شریانی و فرودگاه های بین المللی مهرآباد و شهر فرودگاهی حضرت امام خمینی(ره) از جمله زیر ساختهای اساسی بخش خدمات در استان تهران است.

گلدانی با اشاره به اینکه بیش از پنج‌هزار شرکت دانش بنیان معادل ۵۰ درصد ظرفیت کشور در استان تهران حضور دارند، یادآور شد: ۷۱ درصد از مراکز نوآوری فناوری کشور، ۴۱ درصد از صنایع با فناوری بالا، ٢١ درصد از پارک‌های علم و فناوری، ۱۵ درصد از مراکز رشد، دانشگاه های برتر کشور در تهران همگی نشان از مزیت برتر تهران در این حوزه دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اظهار داشت: با توجه به کمبود ۱۳ هزار کلاس درس در استان برای رسیدن سرانه فضای آموزشی استان به متوسط کشور و با توجه به محدودیت منابع بودجه عمومی، تلاش شد با بهره گیری از سایر منابع از جمله مشارکت شهرداری ها، مسئولیت های اجتماعی شرکت ها، خیرین و مولدسازی، اقدامات قابل قبولی صورت پذیرد. از جمله اینکه از ۱۶۷ مدرسه در حال ساخت ۹۰ مدرسه تا پایان سال ۱۴۰۳ به اتمام رسید و مابقی هم علاوه بر مدارس جدید، تا مهر ۱۴۰۴ به بهره برداری خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات آب در استان با هدایت و راهبری و حمایت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و استاندار تهران از منابع ملی، استانی و تفاهم با شهرداری تهران، موضوع انتقال آب حاصل از نشتی سد لار و سد تنظیمی کرج و سد طالقان به تهران به سرعت در حال پیگیری است که بخشی از مشکلات سال ۱۴۰۴ را برطرف خواهد کرد. همچنین تکمیل فاضلاب شهرهای استان و اتمام ساخت تصیفه خانه‌ها به منظور بازچرخانی آب مورد توجه جدی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوده است.

گلدانی، بهداشت و درمان را یکی دیگر از مهمترین حوزه‌ها بیان کرد و ادامه داد: احداث و تکمیل ۲۶ بیمارستان در دست پیگیری است که ۱۶ بیمارستان آن بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، تعدادی هم در سال ۱۴۰۳ به بهره برداری رسید و تعدادی نیز در سال ۱۴۰۴ با تامین منابع مورد نیاز افتتاح خواهد شد.

منبع: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران

برچسب ها: استان تهران ، اقتصاد ملی
