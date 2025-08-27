حفاری‌های اکتشافی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) در چهار ماه نخست امسال از رشد ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته برخوردار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - از ابتدای فروردین ماه امسال تا پایان تیر ماه ۲۳۵ هزار متر حفاری مغزه گیری در مجموعه ایمیدرو و شرکت های زیرمجموعه ثبت شد، این در حالی است که میزان حفاری مدت مشابه سال قبل به ۱۶۷ هزار متر رسیده بود.

مجموع حفاری های ۱۲ ماه سال ۱۴۰۳ نیز با رشد بیش از ۲۰ درصدی به ۶۷۰ هزار متر رسید، در حالی که عملکرد این شاخص در سال ماقبل (۱۴۰۲) به ۵۵۶ هزار متر رسیده بود.

برنامه حفاری های اکتشافی تا پایان امسال ۶۵۰ هزار متر پیش بینی شده است.

ایمیدرو و شرکت های زیرمجموعه توجه به بخش اکتشاف به عنوان حوزه بالادستی و تامین کننده خوراک واحدهای معدن و صنایع معدنی را در اولویت قرار داده است.

منبع: ایمیدرو

برچسب ها: شرکت ایمیدرو ، حفاری اکتشافی ، صنایع معدنی
خبرهای مرتبط
زمینه صادرات محصولات صنایع معدنی به اوراسیا فراهم شود
اجرای ۵ پروژه برق‌رسانی معادن بخش خصوصی توسط ایمیدرو
تمدید پروانه‌های بهره‌برداری معادن بلامانع است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری اولین حراج سکه مرکز مبادله در سال ۱۴۰۴/ هر متقاضی چند سکه می‌تواند خریداری کند؟
قیمت منطقی هرکیلو گوشت گوسفندی ۸۰۰ هزارتومان
تابستان گرم امسال با آمار‌های قابل تامل؛ افزایش بیش از ۳ درجه‌ای دمای شمیرانات
آب؛ بحران جهانی هزاران میلیارد دلاری
گام بلند ایران در افزایش ترانزیت و تجارت ایران / صادرات ۵۸ میلیارد دلاری ایران مهر تایید بر توسعه تجارت
تسریع فرآیند پرداخت تسهیلات از طریق اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی
خبر خوش مالیاتی به مودیان+ فیلم
۱۹ هزارتن چای خشک تولید شد
بهره وری تولید با توسعه مکانیزاسیون ۲۵ درصد افزایش می‌یابد
بسیاری از چالش‌های کشور ریشه‌های آب و هوایی دارد
آخرین اخبار
رشد ۴۰ درصدی حفاری‌های اکتشافی ایمیدرو تا پایان تیر
تهران موثرترین استان بر اقتصاد ملی است
ایران خودکفا شد اما بازار مرغ هنوز گرفتار سنتی‌گری و نوسان قیمت‌ها
آغاز پویش فراگیر توزیع و نصب لوازم کاهنده مصرف آب
امضای تفاهم نامه همکاری ایران در حوزه صادرات خدمات فنی ومهندسی+ فیلم
رفع تعرض به ۵۹ هکتار اراضی دولتی در مردادماه امسال
۳۰۰ قطار از چین تا پایان سال وارد ایران می‌شود
دامداران از مه پاش در سالن‌های تولید شیر استفاده کنند
تولید گندم به ۸ میلیون تن رسید
بسیاری از چالش‌های کشور ریشه‌های آب و هوایی دارد
بیش از ۱.۲ میلیون چراغ معابر تعویض خواهد شد
تولید تخم مرغ شهریور به ۱۱۵ هزارتن می‌رسد
بهره وری تولید با توسعه مکانیزاسیون ۲۵ درصد افزایش می‌یابد
۱۹ هزارتن چای خشک تولید شد
خبر خوش مالیاتی به مودیان+ فیلم
تسریع فرآیند پرداخت تسهیلات از طریق اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی
تابستان گرم امسال با آمار‌های قابل تامل؛ افزایش بیش از ۳ درجه‌ای دمای شمیرانات
قیمت منطقی هرکیلو گوشت گوسفندی ۸۰۰ هزارتومان
آب؛ بحران جهانی هزاران میلیارد دلاری
برگزاری اولین حراج سکه مرکز مبادله در سال ۱۴۰۴/ هر متقاضی چند سکه می‌تواند خریداری کند؟
گام بلند ایران در افزایش ترانزیت و تجارت ایران / صادرات ۵۸ میلیارد دلاری ایران مهر تایید بر توسعه تجارت
آخرین وضعیت مهمترین پروژه آبی تهرانی‌ها
دولت در حال تهیه زیرساخت برای انتقال مردم به منطقه مکران است/ آب یک کالای اقتصادی است+ فیلم
به ازای مصرف هر مترمکعب آب، حدود ۱.۴ کیلوگرم محصول کشاورزی تولید می‌شود
کاهش نسبی دمای هوا در نواحی شمالی کشور از ۵ شهریور ماه
تولید نیسان آبی از مردادماه متوقف شد
۴۴ کیلوگرم شمش طلا در حراج مرکز مبادله ایران معامله شد
سرمایه‌گذاران باید در هنگام نوسانات بازار سهام چه رویکردی داشته باشند؟
مالیات ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار مودی صفر شد
تولید خودروی شاهین به ۱۷۰ هزار دستگاه رسید/ تحویل خودروی شاهین براساس اولویت بندی