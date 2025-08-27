باشگاه خبرنگاران جوان - از ابتدای فروردین ماه امسال تا پایان تیر ماه ۲۳۵ هزار متر حفاری مغزه گیری در مجموعه ایمیدرو و شرکت های زیرمجموعه ثبت شد، این در حالی است که میزان حفاری مدت مشابه سال قبل به ۱۶۷ هزار متر رسیده بود.

مجموع حفاری های ۱۲ ماه سال ۱۴۰۳ نیز با رشد بیش از ۲۰ درصدی به ۶۷۰ هزار متر رسید، در حالی که عملکرد این شاخص در سال ماقبل (۱۴۰۲) به ۵۵۶ هزار متر رسیده بود.

برنامه حفاری های اکتشافی تا پایان امسال ۶۵۰ هزار متر پیش بینی شده است.

ایمیدرو و شرکت های زیرمجموعه توجه به بخش اکتشاف به عنوان حوزه بالادستی و تامین کننده خوراک واحدهای معدن و صنایع معدنی را در اولویت قرار داده است.

منبع: ایمیدرو