تیم ملی والیبال جوانان ایران با پیروزی مقابل آرژانتین به یک چهارم نهایی قهرمانی جهان صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال جوانان ایران در آغاز دور حذفی مسابقات قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال امروز (چهارشنبه، پنجم شهریور) به مصاف آرژانتین رفت و پیروز شد.

ملی‌پوشان ایران موفق شدند با نتیجه سه بر یک حریفشان را شکست دهند و به دور یک چهارم نهایی مسابقات راه پیدا کنند.

ست اول: ۲۵ بر ۲۲ آرژانتین

ست دوم: ۲۵ بر ۲۰ ایران

ست سوم: ۲۵ بر ۱۶ ایران

ست چهارم: ۲۵ بر ۲۳ ایران

تیم ملی ایران در دور یک چهارم نهایی قهرمانی جهان جمعه، هفتم شهریور به مصاف برنده دیدار ژاپن با چین می‌رود. 

ایران در دور گروهی این مسابقات با لهستان، کانادا، کره جنوبی، پورتوریکو و قزاقستان همگروه بود که با پیروزی مقابل تمام رقبای خود به عنوان صدرنشین راهی دور حذفی شد. ملی‌پوشان ایران امروز هم آررژانتین را شکست دادند تا روند پیروزی‌های خود را حفظ کنند.

تیم ملی والیبال جوانان ایران ، تیم ملی والیبال آرژانتین
Iran (Islamic Republic of)
حسن
۱۱:۵۶ ۰۵ شهريور ۱۴۰۴
ماشااله به شما قهرمانان .
