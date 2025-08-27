باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تلاش می‌کنیم لایحه بودجه سال آینده را بدون کسری بودجه تدوین کنیم + فیلم

رئیس سازمان‌ برنامه و بودجه در مورد تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ توضیحاتی ارائه کرد

باشگاه خبرنگاران جوان - پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تلاش می‌کنیم لایحه بودجه سال آینده را به گونه‌ای تدوین کنیم که منجر به کسری بودجه نشود.

 

 
مطالب مرتبط
تلاش می‌کنیم لایحه بودجه سال آینده را بدون کسری بودجه تدوین کنیم + فیلم
young journalists club

خرید خودرو و ساختمان توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد

تلاش می‌کنیم لایحه بودجه سال آینده را بدون کسری بودجه تدوین کنیم + فیلم
young journalists club

افزایش هفت درصدی اعتبارات شهرستان خاتم نسبت به پارسال

تلاش می‌کنیم لایحه بودجه سال آینده را بدون کسری بودجه تدوین کنیم + فیلم
young journalists club

میزان افزایش حقوق و عیدی کارکنان دولت در سال آینده چقدر است؟

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
روایت دردناک یک پرستار از وداع با فررندانش تا موشک خوردن بیمارستان + فیلم
۲۸۷

روایت دردناک یک پرستار از وداع با فررندانش تا موشک خوردن بیمارستان + فیلم

۰۵ . شهريور . ۱۴۰۴
موشن گرافیک «روایت قرن»؛ وقتی کسی نبود از ایران دفاع کند
۲۷۳

موشن گرافیک «روایت قرن»؛ وقتی کسی نبود از ایران دفاع کند

۰۵ . شهريور . ۱۴۰۴
امید‌هایی که در غزه به صورت زنده بمباران شد
۲۶۸

امید‌هایی که در غزه به صورت زنده بمباران شد

۰۵ . شهريور . ۱۴۰۴
اقدامات موثر در کاهش مصرف انرژی + فیلم
۲۱۳

اقدامات موثر در کاهش مصرف انرژی + فیلم

۰۵ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.