معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قم از تأمین تعداد کافی واکسن آنفولانزا در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _دکتر نیک‌آزما با اشاره به اهمیت واکسیناسیون آنفولانزا گفت: تزریق این واکسن برای گروه‌های سالمندان و بانوان باردار به‌طور جدی توصیه می‌شود. 

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: همچنین در گروه کودکان، واکسیناسیون برای کودکان بالای سه سال بلامانع است، اما کودکان زیر سه سال باید طبق دستور پزشک و تحت نظارت انجام شود.

دکتر نیک آزما  بهترین زمان تزریق واکسن را اواخر تابستان و اوایل مهر دانست و افزود: تزریق در این بازه زمانی موجب تأمین ایمنی بدن در برابر بیماری در طول فصل پاییز و زمستان خواهد شد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: مردم می‌توانند برای تهیه این واکسن به داروخانه‌های نزدیک محل سکونت خود مراجعه کنند.

منبع:روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم

برچسب ها: دانشگاه علوم پزشکی قم ، واکسن
