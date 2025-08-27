باشگاه خبرنگاران جوان _دکتر نیکآزما با اشاره به اهمیت واکسیناسیون آنفولانزا گفت: تزریق این واکسن برای گروههای سالمندان و بانوان باردار بهطور جدی توصیه میشود.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: همچنین در گروه کودکان، واکسیناسیون برای کودکان بالای سه سال بلامانع است، اما کودکان زیر سه سال باید طبق دستور پزشک و تحت نظارت انجام شود.
دکتر نیک آزما بهترین زمان تزریق واکسن را اواخر تابستان و اوایل مهر دانست و افزود: تزریق در این بازه زمانی موجب تأمین ایمنی بدن در برابر بیماری در طول فصل پاییز و زمستان خواهد شد.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: مردم میتوانند برای تهیه این واکسن به داروخانههای نزدیک محل سکونت خود مراجعه کنند.
منبع:روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم