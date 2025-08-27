باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رئیس زاده، در پیامی به مناسبت روز داروسازی آورده است:« پنجم شهریورماه، زادروز حکیم بزرگ ایرانی، محمد بن زکریای رازی، پدر علم شیمی ـ پزشکی جهان، فرصتی باشکوه برای تجلیل از مقام رفیع داروسازان گرانقدر کشور است.
در این روز، به نمایندگی از تمامی اعضای جامعه پزشکی کشور، قلباً خود را مدیون تلاشهای خستگیناپذیر و خدمات ارزنده این فرهیختگان و مجاهدان عرصه سلامت میدانم.
داروسازان عزیز، با دانش عمیق و تعهد مثالزدنی خود، حتی در شرایط تحریمهای ظالمانه و بحرانهای پیچیده، کمر همت بسته و مهمترین حلقه زنجیره درمان، یعنی «تأمین دارو» را تضمین کردهاند.
نقش آنان در ارائه مشاورههای تخصصی و پایش تداخلات دارویی، ضامن ایمنی و اثربخشی درمان است.
اینجانب این مناسبت پرافتخار را به تمامی داروسازان سختکوش، داروسازان داروخانهها، صنایع داروسازی، مراکز تحقیقاتی و اساتید و دانشجویان داروسازی کشور تبریک عرض نموده و بر تسهیل شرایط برای پیشرفتهای علمی و حرکت به سوی تولید هدفمند داروهای بیولوژیک و نوترکیب شخصیسازیشده و بهکارگیری روشهای نوین تحویل دارو به نقطه هدف بیماریها تأکید مینمایم.
در این راستا، توجه به کلانچالشهای زیر را ضروری و حیاتی میدانم:
• قیمتگذاری واقعی و عادلانه دارو
• جداسازی منابع مالی طرح دارویار از هدفمندی یارانهها
• تأمین نقدینگی به موقع و پرداخت فوری مطالبات داروخانهها و شرکتهای دارویی
• تقویت زنجیره علمی تحویل دارو از طریق پلتفرمهای تحت نظارت
• نگاه به دارو به عنوان یک «خدمت استراتژیک علمی» و نه یک کالای بازاری سوپرمارکتی
• ترویج تجویز منطقی دارو در جامعه پزشکی و استمرار آموزشهای مداوم
• تسهیل شرایط صادرات داروی با کیفیت ایرانی به خارج از کشور
سازمان نظام پزشکی در چهار سال گذشته تمامی ظرفیت خود را برای حمایت از این اهداف به کار بسته و مصمم است در این مسیر، با قدرت و انسجام بیشتری گام بردارد.
همچنین پیگیر تأسیس یک بنای یادبود و یادمان ملی و شایستهای برای مقام بلند حکیم محمد بن زکریای رازی و مقام داروساز در شهر ری و رونمایی از آن در اسرع وقت میباشیم که پیگیریهای اولیه آن به انجام رسیده است.
باشد که با همتی والا، در مسیر پیشرفت علمی و خدماترسانی هرچه بهتر به مردم شریف ایران، روزهای درخشانتری را رقم بزنیم.»