افتتاح ۱۲۹ میلیارد تومان پروژه در حوزه آب و فاضلاب شهرستان بوئین زهرا

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته دولت چندین طرح تامین آب آشامیدنی و دفع بهداشتی فاضلاب، با حضور جمعی از مقام‌های رسمی و مردم محلی، با هزینه‌ای بالغ بر ۱۲۹ میلیارد تومان برای ۳۵ هزار نفر جمعیت بهره‌مند از این پروژه‌ها افتتاح شد.

این افتتاح‌ها شامل حفر و تجهیز ۴ حلقه چاه با ظرفیت ۱۰۵ لیتر بر ثانیه در شهر‌های بویین زهرا و دانسفهان و شال و سگز آباد، اجرای شبکه آب و جمع آوری فاضلاب نهضت ملی مسکن به طول ۱۰ کیلومتر، حفر و تجهیز ۳ چاه با ظرفیت ۳۵ لیتر بر ثانیه برای روستا‌های مندر آباد و سنجدر و مجتمع جوهرین و بالاخره ساخت ۲ باب مخزن ذخیره به حجم ۶۰۰ مترمکعب در روستا‌های ولی آباد و مجتمع جوهرین است.

شهرام احمد پور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین گفت: تحول بزرگی در حوزه تامین آب آشامیدنی استان قزوین صورت گرفته و پروژه‌های زیر ساختی مناسبی عملیاتی شده و با اجرا و اتمام پروژه‌ی انتقال آب از سد طالقان، تنش آبی استان به طور قابل ملاحظه‌ای مدیریت و کنترل خواهد شد.

مصطفی صالحی فرماندار بوئین زهرا گفت: از تامین آب ۱۵۰۰ تانکری آبرسانی سیار برای روستا‌ها در سال گذشته به کمتر از ۱۰۰ تانکر در سال جاری رسیده‌ایم و این قابل تقدیر است.

داراب بیرنوندی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین گفت: در هفته دولت ۳۴ پروژه شهری و روستایی با اعتباری بالغ بر ۳۹۷ میلیارد تومان در سطح استان افتتاح می‌شود و در هفته گذشته نیز با حضور وزیر نیرو بیش از ۱۴۷۵ میلیارد تومان پروژه در بخش آب و فاضلاب افتتاح شد و تا پایان امسال ۱۲۰۰ میلیارد تومان پروژه آماده بهره برداری خواهیم داشت که همگی حاکی از خدمتی شایسته به مردم عزیز استان است.

منبع: روابط عمومی آب و فاضلاب استان قزوین