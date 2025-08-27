تخصیص بیش از ۱۶ میلیارد ریال اعتبار به حوزه قرآن و عترت در قزوین

باشگاه خبرنگاران جوان - علی آقاحسینی رییس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین به مناسبت هفته دولت در نشست خبری با خبرنگاران گفت: از سال گذشته تاکنون ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موسسات قرآنی استان تخصیص یافته و علاوه بر آن، شهرداری قزوین نیز با حمایت‌های خود هفت میلیارد ریال به فعالیت‌های قرآنی کمک کرده است.

آقاحسینی با اشاره به برنامه‌های شاخص قرآنی در استان بیان کرد: طرح "هر شهید یک حافظ قرآن" با هدف تربیت سه هزار حافظ طی چهار سال آینده در دست اجراست که تاکنون ۸۰۰ نفر موفق به حفظ ۳۰ سوره قرآن شده‌اند، قزوین همچنین در میان چهار استان برتر کشور در حوزه فعالیت‌های قرآنی قرار دارد.

وی ادامه داد: رونمایی از طرح ملی جلسات خانگی قرآن کریم، ویژه ۲۰۲۰ محله، برگزاری محفل انس با وحی، اجرای طرح زندگی با آیه‌ها با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، افتتاح طرح شهید آوینی و برگزاری کلاس‌های تخصصی استاد سید محسن موسوی بلده از جمله برنامه‌های شاخص این اداره کل طی سال جاری بود.

رییس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین یادآور شد: بازدید از خانواده شهید خلیل مهدی آیادی به پاس تامین مکان برای فعالیت موسسات قرآنی، همکاری با کمیته امداد در برگزاری محافل قرآنی و رایزنی با شهرداری قزوین برای استفاده از فضا‌های شهری مانند پارک‌ها، تفرجگاه‌ها و خانه‌های فرهنگ برای توسعه فعالیت‌های قرآنی از دیگر اقدامات این معاونت می‌باشد.

آقاحسینی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: این طرح در قالب برنامه‌ای تحت عنوان "با هنر سازنده‌تر" اجرا شد که ضمن تقدیر از فعالان این حوزه، سرود‌های نیایشی نیز در همین چارچوب برگزار شد.

وی، به فعالیت‌های شورای فرهنگ عمومی استان نیز اشاره کرد و افزود: تاکنون ۳۱ جلسه این شورا برگزار شده و در آن موضوعاتی همچون ساماندهی تبلیغات، تقویت نهاد‌های مسجد، تشکیل کارگروه‌های تخصصی، اهمیت نماز جمعه، ارتباط دین با فرهنگ و امیدآفرینی مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار گرفته و پنج کمیته تخصصی آن نیز در این زمینه فعال شده‌اند.

رییس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: ضعف هنر و رسانه در فضای مجازی و نیز نبود نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی - ایرانی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی فعالیت‌های فرهنگی و دینی است که باید با هم‌افزایی دستگاه‌ها برای رفع آن اقدام شود.

منبع: ایرنا