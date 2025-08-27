پیش بینی برداشت بیش از ۶ هزار تن نخود در هشترود

مدیر جهاد کشاورزی هشترود گفت:پیش بینی می‌شود بیش از ۶ هزار تن نخود از مزارع دیم نخود این شهرستان برداشت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -محمد علیزاده گفت: برداشت مکانیزه نخود در راستای اجرای طرح جهش تولید در دیمزار‌ها به منظور افزایش درآمد کشاورزان با تبدیل آیش زرد به سبز و نیز افزایش حاصلخیزی خاک در کشت محصولات پاییزه به ویژه در تناوب با گندم ازطریق حفظ بقایای گیاهی صورت پذیرفته است.

 علیزاده از کشاورزان درخواست کرد با مراجعه به مراکز خدمات و مدیریت جهاد کشاورزی نسبت به تهیه بذر نخود دیم به کشت پاییزه و انتظاری ارقام نخود اصلاح شده مقاوم به سرما و با پتانسیل تولید بالا نظیر (ارقام آتا، نصرت، سعید، منصور و آنا) به صورت مکانیزه اقدام و باتوجه به پابلندی و ارتفاع زیاد این ارقام برداشت مکانیزه نیز امکانپذیر خواهد بود.

