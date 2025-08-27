شهروندخبرنگار ما همزمان با هفته دولت از افتتاح پروژه هدایت سیل در روستای توآباد شهرستان آوج استان قزوین را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته دولت پروژه هدایت سیل در روستای توآباد شهرستان آوج استان قزوین بیش از یک کیلومتر به صورت باکس از داخل روستا هدایت شده به کلنجین چای که در سال‌های گذشته خسارات جانی و مالی در پی داشت که افتتاح شد و سنگ فرش کوچه‌ها و آسفالت روستا هم به بهره برداری رسید.
همچنین کلنگ زنی دهیار سرا که توسط مدیر کل روستایی استان قزوین و فرماندار شهرستان آوج بخشدار محترم آبگرم و آب منطقه استان قزوین و جناب سرهنگ صفری و بابایی انجام گرفت.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع:هاشمی - قزوین

افتتاح پروژه هدایت سیل در روستای توآباد به مناسبت هفته دولت

افتتاح پروژه هدایت سیل در روستای توآباد به مناسبت هفته دولت

افتتاح پروژه

افتتاح پروژه هدایت سیل

افتتاح پروژه هدایت سیل در روستای توآباد

افتتاح پروژه هدایت سیل در روستای توآباد به مناسبت هفته دولت

افتتاح پروژه هدایت سیل در روستای توآباد به مناسبت هفته دولت

افتتاح پروژه هدایت سیل در روستای توآباد به مناسبت هفته دولت

افتتاح پروژه هدایت سیل در روستای توآباد به مناسبت هفته دولت

افتتاح پروژه هدایت سیل در روستای توآباد به مناسبت هفته دولت

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: هفته دولت ، افتتاح پروژه‌ ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
دیدار فرماندار شهر فیروزه با اصحاب رسانه در هفته دولت + عکس
شهروندخبرنگار فارس؛
آبگرفتگی در محل گودبرداری محله وزیرآباد شیراز اهالی را به دردسر انداخت + فیلم
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
اجرای ۵۰۰ متر عملیات اصلاح شبکه توزیع آب در خیابان کوثر نیشابور + عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وامی که گره کور زوجین را باز نکرد
زباله سوزی در محدوده کمربندی دوم تهران
برگزاری آئین کلنگ زنی مدرسه در روستای ینگجه هریس + عکس و فیلم
افتتاح پروژه هدایت سیل در روستای توآباد به مناسبت هفته دولت + عکس
آخرین اخبار
افتتاح پروژه هدایت سیل در روستای توآباد به مناسبت هفته دولت + عکس
برگزاری آئین کلنگ زنی مدرسه در روستای ینگجه هریس + عکس و فیلم
زباله سوزی در محدوده کمربندی دوم تهران
وامی که گره کور زوجین را باز نکرد
شرط سنی؛ سدی در برابر متقاضیان استخدامی آموزش و پرورش
ماجرای تحویل خودروی شاهین پیگیری شد
حال و هوای حرم رضوی در نخستین روز‌های ماه ربیع الاول + عکس و فیلم
قابی از هنر و سلامت در جشنواره طبخ آبزیان و نمایشگاه دستاورد‌های بانوان در صالح آباد + عکس
برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای هفته دولت در هریس + عکس