افتتاح پروژه هدایت سیل در روستای توآباد به مناسبت هفته دولت + عکس

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته دولت پروژه هدایت سیل در روستای توآباد شهرستان آوج استان قزوین بیش از یک کیلومتر به صورت باکس از داخل روستا هدایت شده به کلنجین چای که در سال‌های گذشته خسارات جانی و مالی در پی داشت که افتتاح شد و سنگ فرش کوچه‌ها و آسفالت روستا هم به بهره برداری رسید.

همچنین کلنگ زنی دهیار سرا که توسط مدیر کل روستایی استان قزوین و فرماندار شهرستان آوج بخشدار محترم آبگرم و آب منطقه استان قزوین و جناب سرهنگ صفری و بابایی انجام گرفت.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع:هاشمی - قزوین

