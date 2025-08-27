باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش شبکه تلویزیونی NTV ترکیه، دولت این کشور در حال آماده‌سازی برای ساخت پناهگاه در هر ۸۱ استان است تا با سناریو‌های احتمالی مختلف مقابله کند.

این شبکه اعلام کرد که وزارت محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی، یک پژوهش جامع انجام داده که نشان می‌دهد ترکیه فاقد زیرساخت لازم برای پناهگاه‌ها است و تأسیسات موجود نیز پاسخگوی نیاز‌ها نیستند.

این مطالعه دولتی با اشاره به تجارب جهانی در ساخت پناهگاه‌ها، از جمله در ژاپن و سوئیس بر لزوم اجرای یک الگوی خاص ترکیه تأکید کرده که ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد شهر‌ها و مناطق مسکونی را در نظر بگیرد.

در جلسه‌ای از هیئت دولت به ریاست رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور، تصمیم گرفته شد که شرکت دولتی مسکن و توسعه شهری توکی (TOKİ) مسئول اجرای این طرح شود.

شبکه NTV توضیح داد که عملیات ساخت‌وساز ابتدا در برخی از استان‌های دارای اولویت و در رأس آنها آنکارا آغاز خواهد شد. این گام در پاسخ به کمبود آشکار در زیرساخت‌های پناهگاهی فعلی و به منظور تضمین وجود تأسیسات حفاظتی مؤثر در شرایط اضطراری یا تهدیدات احتمالی، اعم از جنگی، بلایای طبیعی یا موارد دیگر، برداشته شده است.

لازم به ذکر است که آیین‌نامه پناهگاه‌ها که در سال ۱۹۸۷ تصویب شده بود، ساخت پناهگاه در ساختمان‌هایی با ظرفیت مشخص را الزامی می‌کرد، اما این مقررات برای دهه‌ها نادیده گرفته شد.

منبع: المیادین