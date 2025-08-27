بارسلونا به دلیل مشکلات مالی ممکن است مجبور شود فرمین لوپز، هافبک بااستعدادش را به چلسی واگذار کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روزنامه اسپورت چاپ کاتالان خبر داد فرمین لوپز، هافبک بارسلونا، می‌تواند این باشگاه را ترک کند و به چلسی بپیوندد. این روزنامه مدعی شده است که آبی‌های لندن آماده پرداخت ۵۰ میلیون یورو برای جذب لوپز هستند و بارسلونا این پیشنهاد را به عنوان راه حلی برای تمام مشکلات خود می‌بیند. کاتالان‌ها هنوز نتوانسته‌اند قرارداد‌های شزنی و رونی بارداکچی را ثبت کنند. انتظار می‌رفت که جدایی اینیاکی پنیا و هکتور فورت این مشکلات را حل کند، اما این کافی نبوده است.

کسی باید بسوزد!

فرمین لوپز مشتریان زیادی در بازار نقل‌وانتقالات دارد. دنی اولمو، گاوی و در صورت لزوم، پدری در بارسا در پست او بازی می‌کنند؛ به خصوص با بازگشت مارک برنال که انتظار می‌رود در کنار فرانکی دیونگ بازی کند.

فرمین تاکنون تمام پیشنهاد‌ها را رد کرده است.

از سوی دیگر چلسی به دنبال ژاوی سیمونز بود. این احتمال وجود دارد که مذاکرات با لایپزیگ متوقف شده باشد و لوپز اکنون در صدر اخبار قرار دارد.

برچسب ها: بارسلونا ، لالیگا ، نقل و انتقالات
خبرهای مرتبط
آلونسو: وینی عالی بود/ سانتی بازیکنی بی‌نظیر است
دمبله: بله توپ طلا را می‌خواهم
آخرین بازی سبایوس با پیراهن رئال؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جوانگرایی حلقه گمشده لیست قلعه نویی برای مسابقات کافا
سرخپوشان ۲ بازیکن نامدار خارجی می گیرند
قدرت‌نمایی والیبال ایران در قهرمانی جهان/ آرژانتین ششمین قربانی ملی‌پوشان
مهم‌ترین نقطه ضعف استقلال ساپینتو چیست؟
شجاعت وحید هاشمیان باعث طلسم شکنی برابر سپاهان شد/ وجهه امیری روی نیمکت پایین می‌آید
فضای آرامی برای هاشمیان با بردن سپاهان ایجاد شد/ حسینی جایگیری خوبی در گل پرسپولیس نداشت
رونی کلمن تسلیم نمی‌شود
تراژدی امپراتور
فقط و فقط چلسی!
انتخابی‌هایی که دست باوفا را بست!
آخرین اخبار
استقلال و پرسپولیس برای بازی در تختی ترافیک را بهانه می‌کنند
کمیته انضباطی گل‌محمدی و بازیکنان فولاد را محکوم کرد
راهکار بارسا برای گریز از بحران مالی
کمپانی: هر بازی برای بایرن مانند فینال لیگ قهرمانان است
میهمانان ویژه جشن تختی!
محکومیت میلیاردی سپاهان با شکایت بازیکن پرسپولیس
عنایتی: هدف ما صعود به لیگ برتر است
قدرت‌نمایی والیبال ایران در قهرمانی جهان/ آرژانتین ششمین قربانی ملی‌پوشان
هادی ساعی: اگر سرمربی‌ای بهتر از مهروز برای تیم ملی بانوان سراغ دارد، معرفی کنید
تسلیت کمیته ملی المپیک گرجستان به کمیته ملی المپیک ایران در پی درگذشت امام علی حبیبی
درخشش تاریخی سوارکاران المپیک ویژه ایران در مسابقات امارات
استقلال در اهواز به مصاف همنام خوزستانی می‌رود
گوهری جانشین حسینی در تیم ملی شد
برونو سومین پیشنهاد عربستانی‌ها را هم رد کرد
فردیناند: آلتای، بیدار شو!
فسخ زودهنگام قرارداد سرعتی‌زن والیبال ایران در کره
آغاز اردوی مردان والیبال ایران در قطر
نماینده گمنام قزاقستان در لیگ قهرمانان اروپا
فقط و فقط چلسی!
تراژدی امپراتور
انتخابی‌هایی که دست باوفا را بست!
رونی کلمن تسلیم نمی‌شود
ابهام در اعزام تیم‌های ملی هندبال ایران به مسابقات کشور‌های اسلامی
مهم‌ترین نقطه ضعف استقلال ساپینتو چیست؟
جوانگرایی حلقه گمشده لیست قلعه نویی برای مسابقات کافا
سرخپوشان ۲ بازیکن نامدار خارجی می گیرند
شجاعت وحید هاشمیان باعث طلسم شکنی برابر سپاهان شد/ وجهه امیری روی نیمکت پایین می‌آید
فضای آرامی برای هاشمیان با بردن سپاهان ایجاد شد/ حسینی جایگیری خوبی در گل پرسپولیس نداشت
علی کریمی از آمدن به استقلال پشیمان شد/ ساپینتو از همه ما ایرانی‌تر است
درخشش سوارکاران المپیک ویژه ایران در مسابقات منطقه‌ای مِنا