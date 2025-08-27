راهکار بارسا برای گریز از بحران مالی

باشگاه خبرنگاران جوان - روزنامه اسپورت چاپ کاتالان خبر داد فرمین لوپز، هافبک بارسلونا، میتواند این باشگاه را ترک کند و به چلسی بپیوندد. این روزنامه مدعی شده است که آبیهای لندن آماده پرداخت ۵۰ میلیون یورو برای جذب لوپز هستند و بارسلونا این پیشنهاد را به عنوان راه حلی برای تمام مشکلات خود میبیند. کاتالانها هنوز نتوانستهاند قراردادهای شزنی و رونی بارداکچی را ثبت کنند. انتظار میرفت که جدایی اینیاکی پنیا و هکتور فورت این مشکلات را حل کند، اما این کافی نبوده است.
کسی باید بسوزد!
فرمین لوپز مشتریان زیادی در بازار نقلوانتقالات دارد. دنی اولمو، گاوی و در صورت لزوم، پدری در بارسا در پست او بازی میکنند؛ به خصوص با بازگشت مارک برنال که انتظار میرود در کنار فرانکی دیونگ بازی کند.
فرمین تاکنون تمام پیشنهادها را رد کرده است.
از سوی دیگر چلسی به دنبال ژاوی سیمونز بود. این احتمال وجود دارد که مذاکرات با لایپزیگ متوقف شده باشد و لوپز اکنون در صدر اخبار قرار دارد.