باشگاه خبرنگاران جوان ـ برنامه «همه فن حریف» به عنوان یکی از نمونه‌های موفق استعدادیابی ورزشی در تلویزیون، پس از سه سال فعالیت مستمر، حالا ثمره خود را در میدان‌های جهانی نشان داده است؛ جایی که چندین استعداد کشف‌شده در این برنامه، به مدال‌های ارزشمند جهانی در رده‌های نوجوانان و جوانان کشتی آزاد دست یافته‌اند.

در سال‌های اخیر، شبکه ورزش سیما با پخش چند فصل از برنامه استعدادیابی «همه فن حریف» گامی مؤثر در شناسایی و پرورش استعداد‌های نوظهور در کشتی ایران برداشته است.

این برنامه با حضور سرمربیان تیم‌های ملی کشتی به عنوان داور و همراهی هادی عامل، گزارشگر باسابقه کشتی، توانست توجه بسیاری از مخاطبان و علاقه‌مندان این رشته را به خود جلب کند.

اکنون و در جریان مسابقات جهانی کشتی آزاد جوانان و نوجوانان، دوباره نام «همه فن حریف» بر سر زبان‌ها افتاده است؛ چرا که چهار نفر از مدال‌آوران این رقابت‌ها، از استعداد‌های شناسایی‌شده در فصل اول و دوم همین برنامه بوده‌اند.

در رده جوانان جهان، مهدی یوسفی (وزن ۷۹ کیلوگرم) موفق به کسب مدال طلا شد و اهورا خاطری (وزن ۶۱ کیلوگرم) نیز مدال نقره را از آن خود کرد. در رده نوجوانان نیز سینا بوستانی در وزن ۴۸ کیلوگرم به مدال نقره و مرتضی حاج‌ملا محمدی در وزن ۶۵ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.

این موفقیت‌ها نشان‌دهنده نقش تأثیرگذار رسانه ملی در انگیزه‌بخشی، پرورش و هدایت استعداد‌های ورزشی از طریق تولید برنامه‌هایی همچون «همه‌فن‌حریف» است.

شایان ذکر است که در سال‌های اخیر، نمونه‌های مشابهی از برنامه‌های استعدادیابی در حوزه‌های مختلف هنری همچون بازیگری، خوانندگی و اجرا نیز از دیگر شبکه‌های سیما پخش شده که آنها نیز در پرورش چهره‌های جدید تأثیرگذار بوده‌اند.