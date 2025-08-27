از درد کهنه تا درمان نو؛ پویش نذر درمان برای نجات بیمارستان ۷۰ ساله بیرجند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - مسئولان و دست اندرکاران بیمارستان امام رضا بیرجند با راهاندازی پویش «نذر درمان» از خیرین و مردم درخواست کمک کردهاند تا بتوانند تجهیزات پیشرفته و اتاقهای عمل بیشتری را در این بیمارستان فراهم کنند.
دکتر صابر رئیس بیمارستان امام رضا(ع) بیرجند با اشاره به اهمیت توسعه امکانات درمانی گفت: این بیمارستان به عنوان مرکز اصلی تروما در استان، نیازمند افزایش ظرفیت و تجهیزات نوین پزشکی است تا بیماران برای دریافت خدمات مجبور به مراجعه به دیگر استانها نشوند.
احمدی پیما مدیر بیمارستان نیز تأکید کرد که پویش «نذر درمان» فرصتی است برای جلب حمایتهای مردمی و خیرین به منظور رفع کمبودهای درمانی و تقویت خدمات بهداشتی در استان.
مداح، مسئول رسانه و پویش نذر درمان گفت: بخش عمدهای از مشکلات و کمبودها با همراهی خیرین و مشارکت مردم قابل حل است و معرفی این نیازها در رسانههای مختلف میتواند زمینه ساز افزایش کمکها و حمایتها باشد.
مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز با استقبال از این پویش، آمادگی شبکه خاوران و رادیو را برای پخش برنامههای مرتبط با سلامت و معرفی پویش نذر درمان اعلام کرد تا توجه عمومی به این موضوع افزایش یابد. با توجه به اهمیت سلامت و ارتقای زیرساختهای درمانی، مشارکت مردمی و حمایت خیرین نقش مهمی در بهبود وضعیت بیمارستان امام رضا(ع) و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی استان خواهد داشت.