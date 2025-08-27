برخی افراد علاقه دارند در برخی از غذا‌ها از کره استفاده کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - برخی افراد علاقه دارند در برخی از غذاها و سرخ کردنی‌ها از کره استفاده کنند که برنامه طبیب آن را مورد بررسی قرار داده است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: درمان بیماری ، طبخ غذا ، پخت و پز
خبرهای مرتبط
اجرای برنامه بررسی فلزات سنگین در محصولات آرایشی
کاهش خواب‌آلودگی روزانه با تغییر رژیم غذایی
پیشرفت صنعت داروسازی از واردات دارو تا تولید دارو در کشور/ ضرورت توجه و حمایت بیشتر به صنعت داروسازی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تمام دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه‌ها بازگشتند
اضافه شدن ۱۶۰۰ تخت تا پایان امسال/ جذب ۱۴۰۰ نفر در آزمون استخدامی پیش رو
دهمین پرواز آزمایشی جسورانه موشک «استارشیپ»
تلاش و نوآوری جامعه داروسازی در پژوهش و خودکفایی مایه مباهات است
کاهش خواب‌آلودگی روزانه با تغییر رژیم غذایی
اشتباه‌های رایج در مراقبت روزانه از پوست
پیشرفت صنعت داروسازی از واردات دارو تا تولید دارو در کشور/ ضرورت توجه و حمایت بیشتر به صنعت داروسازی
باشگاه دانش پژوهان جوان برترین دستگاه کشور با اقدام برجسته و تحول‌آفرین شد
ضرورت جداسازی منابع «دارویار» از هدفمندی یارانه‌ها
کاهش ۴۲ درصدی لاغری شدید در کودکان زیر ۵ سال
آخرین اخبار
افزایش ۴۰ درصدی طرح‌های پژوهشی تصویب‌شده در بنیاد ملی علم ایران
روش‌های انتقال ویروس اچ پی وی چیست؟
چرایی فراگیری نزدیک‌بینی در کشور + فیلم
ضرورت جداسازی منابع «دارویار» از هدفمندی یارانه‌ها
کاهش ۴۲ درصدی لاغری شدید در کودکان زیر ۵ سال
تمام دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه‌ها بازگشتند
پیشرفت صنعت داروسازی از واردات دارو تا تولید دارو در کشور/ ضرورت توجه و حمایت بیشتر به صنعت داروسازی
اضافه شدن ۱۶۰۰ تخت تا پایان امسال/ جذب ۱۴۰۰ نفر در آزمون استخدامی پیش رو
تلاش و نوآوری جامعه داروسازی در پژوهش و خودکفایی مایه مباهات است
دهمین پرواز آزمایشی جسورانه موشک «استارشیپ»
باشگاه دانش پژوهان جوان برترین دستگاه کشور با اقدام برجسته و تحول‌آفرین شد
اشتباه‌های رایج در مراقبت روزانه از پوست
کاهش خواب‌آلودگی روزانه با تغییر رژیم غذایی
نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد
راهکاری برای رفع دل دردی که بر اثر نفخ حبوبات ایجاد می‌شود + فیلم
اعضای جدید شورای عالی کمیسیون ملی یونسکو منصوب شدند
ایجاد تحول جدی در نظام سلامت الکترونیک با اعطای مجوز به کاروران بخش خصوصی
انتصاب اعضای جدید هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی
راز مخازن نفتی نامتعارف در پژوهش محققان دانشگاه تهران کشف شد
توزیع کتاب‌های درسی به ثبت‌نام دانش‌آموزان بستگی دارد
تجهیز هنرستان‌ها و افزایش مهارت آموزی در آموزش و پرورش
مطالبات ۳۰ همتی حوزه دارو در ۵ ماه اول امسال/ جدا شدن بودجه دارویار از هدفمندی و انتقال به بودجه عمومی راهکار رفع مشکلات