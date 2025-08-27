باشگاه خبرنگاران جوان - علی جوادی در نشست خبری که در محل اداره کل ورزش و جوانان استان تهران برگزار شد درباره سومین المپیاد استعداد برتر ورزش استان تهران، اظهار کرد: سومین دوره المپیاد استان تهران در ۷۶ رشته المپیادی و پارالمپیادی با حضور ۱۲ هزار ورزشکار دختر و پسر طی ۴۵ روز در تمام شهرستانهای استان تهران برگزار میشود که در حد رویدادهای مهمی همچون المپیک و پارالمپیک است و از نظر شناسایی استعدادهای برتر اهمیت زیادی برای ما دارد. در حال حاضر خروجی نفرات دو دوره المپیاد قبلی در رشتههای تیروکمان، تیراندازی، تنیس روی میز و... در تیمهای ملی هستند.
وی افزود: با برگزاری المپیاد به دنبال دو جریان سازی مهم هستیم؛ ابتدا جوانگرایی تیمهای ملی در رشتههای المپیک و پارالمپیک و سپس قرار گرفتن در جریان قهرمان سازی. قطعا هر چقدر استعدادهای بیشتری شناسایی و به تیمهای ملی معرفی شوند رقابت بین آنها بیشتر و اثربخشی آنها در رشتههای مختلف ورزشی بهتر خواهد بود.
جوادی درباره وضعیت ورزشگاه تختی برای برگزاری مسابقات مهم لیگ برتر اظهار کرد: مسابقات لیگ برتر فوتبال هفته اول در تختی برگزار شد، البته قانع کردن دو تیم استقلال و پرسپولیس برای برگزاری بازیها در ورزشگاه تختی سخت است آنها بعد مسافت و ترافیک را بهانه میکنند در حالی که در بازی که استقلال تهران برابر ذوب آهن اصفهان در شهر قدس انجام شد در خوشبینانهترین حالت ۱۰ هزار تماشاگر در این ورزشگاه حضور داشتند که یک سوم ورزشگاه تختی است، آیا فاصله هتل المپیک تا شهر قدس زیاد است یا این بعد مسافت تا مجموعه تختی. در حالی که پلیس راهبر و فراجا این آمادگی را دارند که بهترین مسیر را با بعد مسافت کمتر برای سرخ آبیها انتخاب کنند تا دچار مشکل ترافیک نشوند.
او خاطرنشان کرد: طی یک ماه آینده ۴ تا ۵ مسابقه لیگ برتر و دسته یک در تختی برگزار خواهد شد و مشکلی از نظر ترافیک برای برگزاری این بازیها نداریم.
در ادامه کرمعلی ایرجی رئیس ستاد سومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزشی استان تهران به تشریح برنامههای اداره کل در خصوص المپیاد پرداخت و گفت: اداره کل فارغ از این که وزارت ورزش المپیاد استعدادهای برتر ورزشی را برگزار کند یا خیر، به عنوان یکی از تکالیف اجرایی با همکاری هیاتهای استانی هم قسم شدیم که سومین دوره المپیاد را به عنوان رویداد پایه برگزار کنیم. هر چند دورههای قبل توفیق چندانی در برخی رشتهها مثل بوکس، کبدی و صخره نوردی نداشتیم، اما در حال حاضر المپیاد استعدادهای برتر ورزشی، قویترین و مهمترین رویدادی است که اداره کل مسوولیت برگزاری آن را برعهده گرفته است.
وی درباره میزان اعتبارات برگزاری سومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزشی خاطرنشان کرد: در مرحله اول ۴ میلیارد تومان به حوزه شهرستانها و در مرحله دوم بیش از ۲ میلیارد تزریق کردیم که البته سومین مرحله اعتبارات نیز با حمایت علی جوادی به زودی به شهرستانها تخصیص پیدا خواهد کرد، البته برای نخستین بار در سومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزشی بودجه دریافت کردیم.
او ادامه داد: این رویداد در ۴۰ رشته دختران و ۴۵ رشته پسران برگزار میشود که با برگزاری این رویداد به دنبال پالایش هیاتهای فعال خود در استان تهران هستیم.
وی همچنین از برگزاری مسابقات پارالمپیاد برای نخستین بار خبر داد و گفت: در دوره قبل جای ورزشکاران جانباز و توانیاب، ناشنوایان و نابینایان در المپیاد خالی بود به همین خاطر سعی کردیم در سومین دوره در بخش پارالمپیاد نیز فعالیت خوبی داشته باشیم
رئیس ستاد سومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش استان تهران در خصوص دستاورد برگزاری المپیاد اظهار کرد: ما شاهد خروجیهای خوبی از المپیاد در تیمهای ملی هستیم هر چند از نظر اعتباری محدودیت داریم و زیرساختها در برخی رشتهها آماده نیست، اما با این وجود تلاش میکنیم بهترین نتیجه را از برگزاری این رویداد کسب کنیم.
او در پایان افزود: یکی از مشکلاتی که با ان روبهرو هستیم نگهداشت استعدادهاست، متاسفانه کسانی که در اولین و دومین دوره شرکت کردند اطلاعی از وضعیت آنها نداریم، برای شناسایی استعدادها و سرمایه گذاری روی آنها جهت تزریق به تیم ملی سعی کردیم گروهی تحت عنوان استعدادیاب تشکیل دهیم تا استعدادها از بین نروند.