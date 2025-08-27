باشگاه خبرنگاران جوان - توحید دلاورقوام گفت: زهرا اصلانی هنرمند سرامیست اردبیلی برای دومین بار به مجمع جهانی سفالگران و فستیوال جهانی صنایع‌دستی در شهر ریشتان ازبکستان راه یافت.

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل افزود: این فستیوال جهانی ۲۷ تا ۲۹ شهریور ماه در شهر ریشتان برگزار می‌شود و دعوتنامه رسمی وزیر فرهنگ و هنر ازبکستان پس از داوری آثار برای هنرمند اردبیلی ارسال شده است.

او گفت: فستیوال جهانی صنایع‌دستی ازبکستان از مهم‌ترین رویداد‌های صنایع‌دستی دنیا است که مجمع جهانی سفالگران همزمان با این فستیوال در یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین مراکز تولید سفال یعنی شهر ریشتان برگزار می‌شود و زهرا اصلانی برای دومین بار به این مجمع راه پیدا می‌کند.

دلاورقوام افزود: بیش از ۳۰ هزار هنرمند صنایع‌دستی در ۶۰ رشته مختلف در استان اردبیل فعالیت می‌کنند و ظرفیت‌های کم‌نظیری در بین هنرمندان استان وجود دارد که موفقیت‌های ملی و بین‌المللی نشان دهنده این استعداد‌ها است.

منبع: میراث فرهنگی