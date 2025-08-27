معاون صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: زهرا اصلانی هنرمند سرامیست اردبیلی برای دومین بار به مجمع جهانی سفالگران در ازبکستان راه یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - توحید دلاورقوام گفت: زهرا اصلانی هنرمند سرامیست اردبیلی برای دومین بار به مجمع جهانی سفالگران و فستیوال جهانی صنایع‌دستی در شهر ریشتان ازبکستان راه یافت.

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل افزود: این فستیوال جهانی ۲۷ تا ۲۹ شهریور ماه در شهر ریشتان برگزار می‌شود و دعوتنامه رسمی وزیر فرهنگ و هنر ازبکستان پس از داوری آثار برای هنرمند اردبیلی ارسال شده است.

او گفت: فستیوال جهانی صنایع‌دستی ازبکستان از مهم‌ترین رویداد‌های صنایع‌دستی دنیا است که مجمع جهانی سفالگران همزمان با این فستیوال در یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین مراکز تولید سفال یعنی شهر ریشتان برگزار می‌شود و زهرا اصلانی برای دومین بار به این مجمع راه پیدا می‌کند.

دلاورقوام افزود: بیش از ۳۰ هزار هنرمند صنایع‌دستی در ۶۰ رشته مختلف در استان اردبیل فعالیت می‌کنند و ظرفیت‌های کم‌نظیری در بین هنرمندان استان وجود دارد که موفقیت‌های ملی و بین‌المللی نشان دهنده این استعداد‌ها است.

منبع: میراث فرهنگی

برچسب ها: هنرمند اردبیلی ، صنایع دستی ، فستیوال جهانی ، سفالگران
خبرهای مرتبط
فعالیت ۳۰ هزار هنرمند اردبیلی در حوزه صنایع دستی
راه‌یابی هشت اثر هنرمندان صنایع‌دستی اردبیل به مرحله نهایی جشنواره سرو سیمین
مدیرکل میراث‌فرهنگی اردبیل：
صنایع‌دستی اردبیل نیازمند حمایت بیشتر در مسیر جهانی شدن است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نیمی از ظرفیت مراکز فنی و حرفه‌ای دولتی کشور خالی است
آخرین اخبار
نیمی از ظرفیت مراکز فنی و حرفه‌ای دولتی کشور خالی است