باشگاه خبرنگاران جوان - تیم هنرهای رزمی ترکیبی جوانان ایران در دو بخش دختران و پسران برای حضور در مسابقات کسب سهمیه بازیهای جوانان آسیا، راهی بحرین شد. این پیکارها از فردا پنجشنبه در منامه آغاز میشود و چهار روز ادامه خواهد داشت. نفرات برتر، جواز حضور در بازیهای آسیایی بحرین را به دست میآوردند.
اسامی ورزشکاران و کادرفنی به شرح زیر است:
پسران
ورزشکار: مهیار شفائی آبندانسری، علیاصغر مرادی، حسین قربانی، امیرمهدی وظیفه حاجی خواجهلو، امیرمحمد حاتمیان افشاری، امیرعلی علی آبادی، ابوالفضل فتوحی مقدم، ایلیا واحدی
کادر فنی: رضا مرتاضی سرپرست سرمربی، ابوذر پورکیوان مربی
دختران
ورزشکار: آیدا عباس نژاد، کمند کرمزاد، تیام ده پهلوان، آیلین عباسنژاد، وانیا فتحعلی پور
کادرفنی: تهمینه کربلاییصادقی سرمربی، معصومه رضیپور مربی