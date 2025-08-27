تیم هنر‌های رزمی ترکیبی (MMA) جوانان ایران برای حضور در مسابقات کسب سهمیه بازی‌های جوانان آسیا، تهران را به مقصد منامه ترک کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم هنر‌های رزمی ترکیبی جوانان ایران در دو بخش دختران و پسران برای حضور در مسابقات کسب سهمیه بازی‌های جوانان آسیا، راهی بحرین شد. این پیکار‌ها از فردا پنجشنبه در منامه آغاز می‌شود و چهار روز ادامه خواهد داشت. نفرات برتر، جواز حضور در بازی‌های آسیایی بحرین را به دست می‌آوردند.

اسامی ورزشکاران و کادرفنی به شرح زیر است:

پسران

ورزشکار: مهیار شفائی آبندانسری، علی‌اصغر مرادی، حسین قربانی، امیرمهدی وظیفه حاجی خواجه‌لو، امیرمحمد حاتمیان افشاری، امیرعلی علی آبادی، ابوالفضل فتوحی مقدم، ایلیا واحدی

کادر فنی: رضا مرتاضی سرپرست سرمربی، ابوذر پورکیوان مربی

دختران

ورزشکار: آیدا عباس نژاد، کمند کرم‌زاد، تیام ده پهلوان، آیلین عباس‌نژاد، وانیا فتحعلی پور

کادرفنی: تهمینه کربلایی‌صادقی سرمربی، معصومه رضی‌پور مربی

برچسب ها: مسابقات mma ، هنرهای رزمی
