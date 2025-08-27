باشگاه خبرنگاران جوان_ رویا نادری اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی وزیر جهاد کشاورزی، در آیین افتتاح یک واحد گلخانه‌ای نوین در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز با قدردانی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی گفت: این گلخانه نمونه‌ای روشن از شکر نعمت و حرکت به سمت کشاورزی نوین است.

فتحی با ذکر حکایتی درباره نماز باران، بر اهمیت ایمان و باور در تحقق اهداف ملی تأکید کرد و افزود: اگر با اعتقاد و اعتماد قلبی به سمت خداوند حرکت کنیم، در هیچ شرایطی تنها نخواهیم ماند. این اصل در کشاورزی نیز صدق می‌کند و مطمئناً با باور و همت جمعی، دستاوردهای بزرگی نصیب کشور خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه بخش کشاورزی در سال گذشته پیشتاز اقتصاد کشور بود، گفت: رشد ۵ تا ۶ درصدی در این بخش موجب شد کشاورزی در مقایسه با سایر بخش‌ها رتبه نخست رشد اقتصادی را به خود اختصاص دهد. همچنین صادرات محصولات کشاورزی ۳۰ درصد افزایش یافته و تراز تجاری کشور سه میلیارد دلار بهبود پیدا کرده است. این موفقیت‌ها حاصل تلاش کشاورزان و سرمایه‌گذاران زحمتکش است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی به سیاست‌های حمایتی دولت اشاره کرد و اظهار کرد: دولت تنها در حوزه نهاده‌های دامی بیش از ۳۰۰ همت هزینه کرد تا فشار از دوش تولیدکنندگان برداشته شود. نگاه صادقانه رئیس‌جمهور نیز سبب شد واقعیت‌های حوزه آب، انرژی و منابع مالی با مردم در میان گذاشته شود و همه به سمت اصلاح الگوی مصرف و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین حرکت کنیم.

فتحی با اشاره به اهمیت گلخانه‌ها در آینده کشاورزی کشور افزود:‌ توسعه گلخانه‌ها یکی از اولویت‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است که در برنامه هفتم توسعه نیز به صراحت آمده است. افزایش سطح زیر کشت و تولیدات کشاورزی با بهره‌وری بالا، مستلزم تأمین منابع تسهیلاتی و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند است. خوشبختانه سرمایه‌گذاران زیادی در این بخش فعال هستند و ما نیز به دنبال تسهیل صدور مجوزها و تأمین منابع مالی از مسیرهای مختلف هستیم.

وی ادامه داد: در حوزه تسهیلات، علاوه بر تکالیف بانک‌های غیرتخصصی بر اساس ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید، از ظرفیت صندوق توسعه ملی و منابع استانی نیز برای حمایت از گلخانه‌ها استفاده خواهیم کرد. خوشبختانه سرمایه‌گذاران این بخش از توان مالی بالایی برخوردارند که این موضوع نویدبخش توسعه پایدار گلخانه‌ها در کشور است.

فتحی با تأکید بر ضرورت تغییر الگوی کشت در استان البرز تصریح کرد: برای استانی با محدودیت اراضی و منابع آبی، تولید در فضای باز دیگر معنا ندارد و باید تمام تولیدات به محیط‌های کنترل‌شده منتقل شود تا هم از آب و هم از خاک موجود بهترین استفاده صورت گیرد. این واحد گلخانه‌ای می‌تواند الگویی موفق برای کل استان باشد.

وی در پایان اظهار کرد: چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، همه ما فرزندان این سرزمین هستیم و برای آبادانی آن تلاش می‌کنیم. با باور، همدلی و حرکت به سمت فناوری‌های نوین، کشاورزی ایران می‌تواند به الگوی موفقی در منطقه تبدیل شود.