باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- آرش زرهتن لهونی در جلسه ستاد مرکزی اربعین حسینی (ع) که با حضور وزیر کشور به صورت وبینار برگزار شد، اظهار کرد: امسال همچون ادوار گذشته، مردم کردستان همواره با گرمی از زائران اربعین حسینی در مرز باشماق مریوان و سایر نقاط استان استقبال کردند و همه دستگاههای مرتبط برای خدمت شایسته به زوار پایکار بودند.
وی با بیان اینکه میزبانی مردم کردستان از زائران ستودنی است، تصریح کرد: استان کردستان نه تنها پذیرای زائرانی بود که مرز باشماق را به عنوان مسیر خروجی انتخاب کردهاند، بلکه میزبان عبور زائران استانهای شمالغربی و جنوبی کشور نیز بود. برای خدمترسانی همزمان به هر دو گروه از زائران، آمادگی کامل وجود داشت و زیرساختهای لازم برای این منظور فراهم شد.
استاندار کردستان از اسکان ۱۵۶ هزار زائر در استان خبر داد و گفت: زائران با امنیت و آرامش، در کامل عزت و افتخار در مرز باشماق تردد داشتند و مورد استقبال گرم مردم و مسئولین استان قرار گرفتند. هیچ مشکلی از لحاظ امنیت در داخل استان و مسیر تردد زوار مشاهده نشد.
زرهتن لهونی با اشاره به اینکه به دلیل بالا بودن هزینه تردد زائران از سلیمانیه عراق تا کربلای معلی، زوار از این مرز کمتر استفاده میکنند، افزود: باید هزینه تردد زائران از سلیمانیه تا کربلا کاهش یابد تا تعداد بیشتری از زوار بتوانند از مرز باشماق عبور کنند.