بهارنکو پیشگام مددکاری خانواده در شیراز/ ۲۰ واحد مسکونی رایگان برای زوجین

مسئول نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌های فارس از تدوین و اجرای نخستین پروتکل بومی و اسلامی مددکاری خانواده در شیراز توسط مؤسسه بهارنکو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت‌الاسلام والمسلمین حمید مقامی در نشست خبری اظهار کرد: مؤسسه بهارنکو با طراحی برنامه‌هایی متناسب با نیاز‌های روز جامعه، خدمات مشاوره و مددکاری خانواده را در سه مرحله پیش از ازدواج، حین ازدواج و پس از آن ارائه می‌دهد.

او با اشاره به پیشینه فرهنگی و دینی مددکاری در ایران گفت: در گذشته، روحانیون و بزرگان محلی نقش مهمی در حل مسائل خانوادگی ایفا می‌کردند، اما امروزه مددکاری به شیوه علمی و ساختارمند هنوز جایگاه گسترده‌ای در کشور پیدا نکرده است.

مقامی افزود: طی یک سال گذشته، مؤسسه بهارنکو با همکاری دانشگاه علمی‌کاربردی غدیر، رشته مددکاری اجتماعی با گرایش خانواده را راه‌اندازی کرده و تمرکز خود را بر سه مرحله کلیدی ازدواج قرار داده است.

مسئول نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌های فارس خاطرنشان کرد: با تلاش تیم علمی و اجرایی و همراهی اساتید، پروتکل بومی و اسلامی مددکاری در زمان ازدواج تدوین شده که برای نخستین‌بار در کشور در شیراز اجرا شده و قرار است به‌تدریج در سایر شهر‌ها نیز گسترش یابد.

او همچنین به فعالیت‌های خیریه مؤسسه اشاره کرد و گفت: در راستای حمایت از زوج‌های جوان، تاکنون ۲۷ واحد مسکن استیجاری در منطقه گویم احداث شده که تا پایان تابستان آماده بهره‌برداری خواهد بود. این واحد‌ها به‌صورت رایگان و موقت در اختیار زوج‌هایی قرار می‌گیرد که با مشکل مسکن مواجه‌اند.

مقامی از راه‌اندازی «تربیت‌گاه جامع کنشگران خانواده» خبر داد و توضیح داد: این طرح با هدف آموزش، توانمندسازی و شبکه‌سازی فعالان حوزه خانواده اجرا می‌شود. نخستین دوره این تربیت‌گاه با محوریت روان‌درمانی و به‌صورت دو روزه برای مشاوران برگزار شده است.

او افزود: تربیت‌گاه شامل پنج بخش اصلی است: مشاوره، مددکاری، مربی‌گری پایه و عمومی، فرهنگ و هنر.

مسئول نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌های فارس یادآور شد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، ستاد ترکیبی مشاوره خانواده تشکیل شد تا خانواده‌ها در دوران بحران و پس از آن تقویت شوند. برخی از این طرح‌ها اجرایی شده و برخی دیگر در حال پیگیری هستند.

او در پایان تأکید کرد: یک کارگروه جهادی شکل گرفت که اکنون به مؤسسه‌ای رسمی تبدیل شده و تاکنون ۲۵۰ مشاور در آن ثبت‌نام کرده‌اند تا در شرایط بحرانی و جنگی، خدمات مشاوره‌ای ارائه دهند.

