باشگاه خبرنگاران جوان - سردار مرتضوی در حاشیه عملیات سپاه و اطلاعات علیه تروریستها در سه شهرستان ایرانشهر، خاش و سراوان اظهار داشت: بامداد امروز و در جریان عملیاتی مقتدرانه ۸ نفر از تروریستهایی که کارکنان پاسگاه انتظامی دامن را به شهادت رسانده بودند، در ایرانشهر به هلاکت رسیدند.
وی با بیان اینکه مقادیر قابلتوجهی سلاح و مهمات از آنان کشف و ضبط شد، افزود: در منطقه عمومی سراوان، رزمندگان قرارگاه عملیات شهید سجاد با همکاری سربازان گمنام و فراجا و سپاه موفق به هلاکت یک گروه ۵ نفره عناصر تروریستی شدند و یک گروگان در اختیار تروریستها را آزاد کردند.
سردار مرتضوی با بیان اینکه یک نفر از حافظان امنیت در درگیری امروز با تروریستها شهید و یک نفر هم مجروح شدند، اضافه کرد:اکنون اوضاع تحت کنترل نیروهای مسلح قرار دارد و مشکلی نیست.
فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه با هوشیاری و آمادگی در قرارگاه قدس و سربازان گمنام امام زمان (عج) و سایر نیروهای امنیتی و انتظامی، با هماهنگی و وحدت، عرصه را بر دشمنان محدود کرده و هرگونه حرکت دشمنان در رصد اطلاعاتی نیروهای مسلح قرار دارد.
سردار مرتضوی با هشدار شدیدالحن به همه گروههای ترویستی تاکید کرد: همه دشمنان و تروریستها بدانند در صورت هرگونه اقدام تروریستی پاسخی دردناک دریافت خواهند کرد.
منبع:قرارگاه قدس نیروی زمینی