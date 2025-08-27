باشگاه خبرنگاران جوان - سردار مرتضوی در حاشیه عملیات سپاه و اطلاعات علیه تروریست‌ها در سه شهرستان ایرانشهر، خاش و سراوان اظهار داشت: بامداد امروز و در جریان عملیاتی مقتدرانه ۸ نفر از تروریست‌هایی که کارکنان پاسگاه انتظامی دامن را به شهادت رسانده بودند، در ایرانشهر به هلاکت رسیدند.

وی با بیان اینکه مقادیر قابل‌توجهی سلاح و مهمات از آنان کشف و ضبط شد، افزود: در منطقه عمومی سراوان، رزمندگان قرار‌گاه عملیات شهید سجاد با همکاری سربازان گمنام و فراجا و سپاه موفق به هلاکت یک گروه ۵ نفره عناصر تروریستی شدند و یک گروگان در اختیار تروریست‌ها را آزاد کردند.

سردار مرتضوی با بیان اینکه یک نفر از حافظان امنیت در درگیری امروز با تروریست‌ها شهید و یک نفر هم مجروح شدند، اضافه کرد:اکنون اوضاع تحت کنترل نیرو‌های مسلح قرار دارد و مشکلی نیست.

فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه با هوشیاری و آمادگی در قرارگاه قدس و سربازان گمنام امام زمان (عج) و سایر نیرو‌های امنیتی و انتظامی، با هماهنگی و وحدت، عرصه را بر دشمنان محدود کرده و هر‌گونه حرکت دشمنان در رصد اطلاعاتی نیرو‌های مسلح قرار دارد.

سردار مرتضوی با هشدار شدیدالحن به همه گروه‌های ترویستی تاکید کرد: همه دشمنان و تروریست‌ها بدانند در صورت هرگونه اقدام تروریستی پاسخی دردناک دریافت خواهند کرد.

منبع:قرارگاه قدس نیروی زمینی