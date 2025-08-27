رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر اهمیت مصرف منطقی دارو، داروسازان را ستون تاب آوری نظام سلامت خواند و گفت: رعایت مصرف درست دارو به ما کمک می‌کند در شرایط دشوار تاب‌آوری بیشتری داشته باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مهدی پیرصالحی در چهل و هفتمین همایش ملی روز داروسازی در مرکز همایش‌های رازی، حضور داروسازان و خدماتشان به مردم را مایه افتخار دانست.

وی یادآور شد: کشور همواره با بحران مواجه بوده و داروسازان در دوران دفاع مقدس افتخار آفریدند؛ امروز دانشمندان داروسازی ایران جزو دانشمندان یک درصد برتر دنیا هستند.

پیرصالحی افزود: هرچند گاهی کمبود دارو را تجربه می‌کنیم، اما با تلاش برای حمایت از صنعت و زنجیره تأمین دارو، توانسته‌ایم بخشی از بدهی‌ها را پرداخت و مطالبات باقی‌مانده از بیمه‌ها و سازمان هدفمندی یارانه‌ها را پیگیری کنیم.

رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: داروسازان و نظام دارویی در جنگ ۱۲ روزه اجازه ندادند تأمین دارو دچار اختلال شود و داروخانه‌ها امید را به مردم بازگرداندند.

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، وی تأکید کرد: امروز مصرف منطقی دارو کلید افزایش تاب‌آوری نظام سلامت است و داروخانه‌ها همواره مامن مردم برای دسترسی به دارو باقی خواهند ماند.

