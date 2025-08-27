باشگاه خبرنگاران جوان - فصل دوم مجموعه تلویزیونی «مدهوش» به تهیه‌کنندگی الهام ونکی با محوریت هوش مصنوعی روز‌های فرد ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.

فصل دوم مجموعه تلویزیونی «مدهوش» در ۳۰ قسمت ۳۰ دقیقه‌ای تولید شده و هر قسمت از این برنامه شامل دو بخش است؛ در بخش آموزش، نوجوانان نخبه هوش مصنوعی به زبان ساده و کاربردی، حل مسائل روزمره هم‌سن‌وسالان خود با ابزار‌های هوش مصنوعی را آموزش می‌دهند و در بخش گفت‌و‌گو، فعالان استارتاپی، نخبگان جهانی و متخصصان این حوزه به پرسش‌های نوجوانان درباره آینده و کسب‌وکار پاسخ می‌دهند.

همچنین سه قسمت ویژه برای معلمان طراحی شده است تا با شیوه‌های بهره‌گیری آموزشی از هوش مصنوعی آشنا شوند.

از تیتراژ آغاز و پایان تا معرفی مهمانان، طراحی گرافیک و حتی دکور برنامه، همگی با بهره‌گیری از ابزار‌های هوش مصنوعی ساخته شده است.

«مدهوش» با نگاهی آینده‌محور تلاش دارد نوجوانان را برای ایفای نقش مؤثر در ساخت آینده کشور آماده کند.

«دکتر شکلات» به شبکه سلامت آمد

«دکتر شکلات» عنوان سریالی هیجان‌انگیز با فضای پزشکی و رازآلود است که در سال ۲۰۲۳ توسط ژاپن تولید شده و از سوم شهریور، در قالب ۱۰ قسمت، با پخش روزانه ساعت ۱۷ و بازپخش در ساعت ۲۴ در شبکه سلامت به نمایش درآمده است.

سریال ژاپنی «دکتر شکلات» به کارگردانی ناگومو سی‌ایچی و ساکوما نوریوشی اثری تلفیقی از ژانر‌های پزشکی، معمایی و هیجان‌انگیز است که داستانی متفاوت و پرکشش را روایت می‌کند.

در خلاصه داستان این سریال آمده است: در دنیای زیرزمینی و مخفی پزشکی ژاپن، تیمی ناشناس و فوق العاده حرفه‌ای وجود دارد که جراحی‌های بسیار خطرناک و پیچیده را با موفقیت انجام می‌دهد. رئیس این گروه، بر خلاف تمام انتظارات، یک دختر نابغه ۱۰ ساله به نام یویی تراشیما است که به عنوان «دکتر شکلات» شناخته می‌شود.

کنتارو ساکاگوچی، شیرویاما نوا و ناناسه نیشینو در این سریال بازی کرده‌اند.

روایت تصویری از ایستادگی در دل بحران در مستند «ماجرا»

مجموعه مستند ۱۲ قسمتی «ماجرا» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی علی ترابی، تولید جدید شبکه مستند سیما است که با محوریت روایت رشادت‌ها و ایستادگی گروه‌ها و افراد در شرایط بحرانی، از جمعه ۷ شهریور ماه ساعت ۲۲:۳۰ پخش خود را آغاز می‌کند.

مجموعه مستند «ماجرا» تلاشی است مستمر برای به تصویر کشیدن بخشی از تاریخ معاصر که در آن افراد و گروه‌هایی از دل بحران‌های بزرگ، داستان‌هایی ماندگار و الهام‌بخش رقم زدند.

در هر بحران، چالش‌هایی همراه است؛ اما آنچه در «ماجرا» برجسته می‌شود، اراده، تدبیر و روحیه جمعی افرادی است که از میدان عمل تا سطح مدیریت، با یک باور مشترک ایستادند: «ما باید در صحنه حضور داشته باشیم.»

قسمت نخست این مجموعه با عنوان «صدایی در طوفان» روی آنتن می‌رود.

ایده اولیه این مستند در روز‌های ابتدایی دفاع مقدس ۱۲ روزه، در شبکه مستند شکل گرفت و همزمان با آغاز مراحل پیش‌تولید، روند شناسایی سوژه‌ها نیز آغاز شد.

فرآیند تولید «ماجرا» با وجود محدودیت‌های گسترده‌ای که بر بخش‌های مختلف اجرایی حاکم است، با همکاری مؤثر مجموعه‌ها و نهاد‌های مرتبط به سرانجام رسیده و روند تولید سایر قسمت‌ها همچنان ادامه دارد.

علی ترابی، تهیه‌کننده و کارگردان این مجموعه، با تأکید بر لزوم ثبت و بازخوانی این دست از تجربه‌ها، تولید چنین مستند‌هایی را گامی مهم در حفظ حافظه تاریخی کشور عنوان کرده است.

بینندگان شبکه مستند می‌توانند در پایان هر هفته، شاهد پخش یکی از قسمت‌های مجموعه «ماجرا» باشند.