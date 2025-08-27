باشگاه خبرنگاران جوان - هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر در شرایطی به پایان رسید که در صدرجدول یک مهمان ناخوانده قرار دارد و حال با تعطیلی رقابت‌های لیگ برتر به دلیل حضور تیم ملی در مسابقات کافا این تیم دست کم ۲۰ روز صدرنشین لیگ بیست و پنجم خواهد بود.

تیم‌های استقلال، خیبر خرم‌آباد، گل‌گهر سیرجان و چادرملو اردکان ۴ تیمی بودند که با توجه به پیروزی در هفته دوم فرصت داشتند تا با برتری در هفته دوم ۶ امتیازی شده و ۱۰۰ درصد امتیازات ممکن را به دست بیاورند، اما خیبر تنها تیمی بود که در هفته دوم نیز موفق به کسب پیروزی شد تا در صدر جدول رقابت‌های لیگ برتر قرار بگیرد.

خرم‌آبادی‌ها که دو فصل پیش با کسب عنوان قهرمانی در رقابت‌های لیگ آزادگان جواز حضور در لیگ برتر را کسب کردند، در اولین تجربه حضور خود با سعید دقیقی در این رقابت‌ها بعد از سال‌ها با آمار ۸ برد، ۹ تساوی و ۱۳ باخت و کسب ۳۳ امتیاز در رده یازدهم جدول قرار گرفتند.

خیبر با جدایی دقیقی در انتهای لیگ بیست و چهارم بلافاصله به سراغ محمد ربیعی رفت و با قراردادی دو ساله این مربی را به خدمت گرفت. برخی مشکلات پیش آماده باعث شد همکاری خیبر با ربیعی خیلی زود به پایان برسد تا سید مهدی رحمتی جانشین ربیعی بر روی نیمکت خرم‌آبادی‌ها شود. در این شرایط به نظر می‌رسید خیبر در این فصل با چالش‌های زیادی روبه‌رو شود، اما شاگردان رحمتی تا این لحظه صدرنشین رقابت‌های لیگ برتر هستند.

خیبر هفته نخست در شرایطی که با نتیجه ۲ بر صفر از مس رفسنجان بود موفق شد در برابر این تیم کامبک بزند تا شروع جذابی را در مقابل چشم هواداران خود داشته باشد. این تیم در هفته دوم نیز در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک به مصاف تیم جوان مجتبی حسینی در آلومینیوم اراک رفت و با تک گل مهرداد قنبری موفق شد ایرالکو را شکست دهد تا با دست پر اراک را ترک کند. رحمتی با شاگردانش از حالا برای حریفان خط و نشان کشیده و به نظر می‌رسد در ادامه رقابت‌های لیگ بیست و پنجم شاهد تقابل‌های جذاب این تیم با رقبا باشیم.