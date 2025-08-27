وزیر امور خارجه در جلسه امروز هیأت دولت، گزارش مفصلی از روند مذاکرات با ۳ کشور اروپایی ارائه داد که رئیس‌جمهور نیز از تلاش‌ها و پیگیری‌های وزارت امور خارجه و شخص «سید عباس عراقچی» در این زمینه قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از ریاست جمهوری، یکصد و پنجمین جلسه هیات دولت صبح امروز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور اعضا برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر طرح مسائل و گزارش دستگاه‌ها توسط اعضای دولت، وزیر امور خارجه گزارش مفصلی از روند مذاکرات با ۳ کشور اروپایی ارائه داد که رئیس جمهور نیز از تلاش‌ها و پیگیری‌های وزارت امور خارجه و شخص دکتر عراقچی در این زمینه قدردانی کرد.

در ادامه جلسه، وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح گزارشی از اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه در طول جنگ ۱۲ روزه و نیز اقدامات بعد از جنگ ارائه داد.

همچنین معاون اجرایی رئیس جمهور گزارش پیمایش انجام شده درباره رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه‌ها، استانداران و مدیران اجرایی را تشریح کرد.

گزارش کلی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در طول یک‌سال گذشته نیز در جلسه امروز از سوی دبیرخانه هیأت دولت تشریح شد.

