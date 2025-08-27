باشگاه خبرنگاران جوان - بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال، خود را به کادر فنی معرفی کردند. در ابتدای تشکیل اردو، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال و امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی برای بازیکنان به صحبت پرداختند و پس از این بخش تمرین ریکاوری ملی‌پوشان آغاز شد.

امیر قلعه‌نویی پیش از شروع تمرین خطاب به ملی‌پوشان، گفت: کسانی که به اردوی تیم ملی دعوت شدند، لیاقت داشتند و من به شما باور دارم. شما آینده تیم ملی هستید، اما به این نکته مهم توجه داشته باشید که روی شما برند «ملی» قرار گرفته و باید رعایت بیش از پیش مسائل اخلاقی را مورد توجه قرار دهید. احترام به بزرگ‌تر را مثل همیشه رعایت کنید. نتیجه در فوتبال تمام می‌شود، اما احترام و مرام و اخلاق پسندید به جا می‌ماند.

سرمربی تیم ملی کشورمان در ادامه تاکید کرد: درسال جام جهانی عملکرد فنی‌تان بسیار مهم است. به لیگ برتر اعتقاد زیادی دارم و هر بازیکنی به افکار تاکتیکی تیم ملی بخورد به تیم دعوت خواهد شد.

قلعه‌نویی تیم ملی با تاکید بر کیفیت بالای فنی ملی‌پوشان در باشگاه‌ها، گفت: حالا که به تیم ملی دعوت شدید، توقع از شما بالاتر رفته و از شما انتظار می‌رود در بازی‌های باشگاهی عملکرد فنی بهتری از خود به جا بگذارید.

سرمربی تیم ملی با اشاره به تورنمنت کافا، گفت: همه بازی‌ها برای تیم ملی مهم است، چون پیراهن تیم ملی را بر تن می‌کنیم و سرود کشورمان نواخته می‌شود؛ بنابراین باید در همه بازی‌ها با حداکثر توان به میدان برویم.