کرملین: درگیری در اوکراین پیچیده است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، امروز چهارشنبه تاکید کرد که درگیری در اوکراین پیچیده است و روسیه آن را آغاز نکرده است.
پسکوف در پاسخ به سوالی گفت: «ما معتقدیم که این تلاشها (که توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا انجام میشود) واقعا قادر به کمک به حل این درگیری پیچیده و طولانیمدت هستند که ما آن را آغاز نکردهایم.»
او در ادامه تاکید کرد که روسیه موضعی منفی در قبال بحثهای اروپا پیرامون احتمال حضور نیروهای نظامی اروپایی در خاک اوکراین دارد. این مقام روس افزود: «در واقع، ارتش اروپایی وجود ندارد، بلکه ارتشهای کشورهای مشخصی هستند که بیشتر آنها عضو ناتو هستند.»
پسکوف اشاره کرد که تقویت زیرساختهای نظامی ناتو و نفوذ این زیرساختها به اوکراین یکی از دلایل اصلی وضعیت درگیری در این کشور است.
او درباره اینکه آیا روسیه به عنوان یک کشور اروپایی، تضمینهای امنیتی در چارچوب مذاکرات ارائه کرده است، گفت: «البته، این یکی از مهمترین موضوعات در تلاشها برای یافتن راهحلی برای درگیری (در اوکراین) است. طبیعتا، این موضوع همیشه به نحوی در دستور کار گفتوگوهای جاری قرار میگیرد.»
پسکوف تاکید کرد که هرگونه تماس احتمالی میان روسیه و اوکراین در بالاترین سطح، برای موثر بودن، باید بهخوبی آمادهسازی شود. او به خبرنگاران گفت: «طرف روسی بر عزم خود برای حل درگیری اوکراین، ترجیحا از طریق راههای سیاسی و دیپلماتیک مسالمتآمیز، تاکید میکند و برای این کار، قطعا متقابل بودن از سوی اوکراین ضروری است.»
او در پایان اشاره کرد که هنوز تاریخ دقیقی برای نشست جدید گروههای مذاکرهکننده روسیه و اوکراین تعیین نشده است.
منبع: اسپوتنیک