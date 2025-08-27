باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
وقتی ایران اشغال شد فرماندهان رضاخان کجا بودند؟ + فیلم

دوران پهلوی لکه ننگی در تاریخ این مرز و بوم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دوران پهلوی لکه ننگی در تاریخ این مرز و بوم است. یکی از این لکه‌های ننگ شکست‌های سنگینی بود که به ایران تحمیل شد.

