قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۵ شهریور ماه

قیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۵ شهریور ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه ۵ شهریور ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

مدل خودرو  قیمت به تومان
پژو پارس XU7P 1403 ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار 

۷۳۵،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار    ۱،۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU5- ۱۴۰۳-  ایران‌خودرو - بازار  ۸۱۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۱،۰۷۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار  ۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایران‌خودرو - بازار  ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۱۴۵،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایران‌خودرو - بازار  ۱،۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۰۴۵،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۳  - بازار  ۱،۰۵۵،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار  ۶۰۵،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۴۱۵،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۵۱۵،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار  ۸۷۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۲،۰۲۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار  ۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۵۲۵،۰۰۰،۰۰۰

 

 

برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت خودرو ، خودروهای داخلی و خارجی
خبرهای مرتبط
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۳ شهریور ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۴ شهریور ماه
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲ شهریور ماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بزودی مشکل برق حل خواهد شد
برگزاری اولین حراج سکه مرکز مبادله در سال ۱۴۰۴/ هر متقاضی چند سکه می‌تواند خریداری کند؟
رونمایی از دو محصول جدید ایران خودرو
قیمت منطقی هرکیلو گوشت گوسفندی ۸۰۰ هزارتومان
مشکل افت فشار آب حل خواهد شد+ فیلم
آب؛ بحران جهانی هزاران میلیارد دلاری
تابستان گرم امسال با آمار‌های قابل تامل؛ افزایش بیش از ۳ درجه‌ای دمای شمیرانات
ایران خودکفا شد اما بازار مرغ هنوز گرفتار سنتی‌گری و نوسان قیمت‌ها
گام بلند ایران در افزایش ترانزیت و تجارت ایران / صادرات ۵۸ میلیارد دلاری ایران مهر تایید بر توسعه تجارت
تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از صنایع آسیب دیده از جنگ اعلام شد
آخرین اخبار
چراغ سبز شاخص کل بورس/ صنعت بانکی بیشترین میزان ورود نقدینگی را به خود اختصاص داد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۵ شهریور ماه
واگذاری بیش از ۱۲۹ هزار میلیارد تومان سهام دولتی
بازار سرمایه به زودی وارد فاز رونق می‌شود
رونمایی از دو محصول جدید ایران خودرو
تعمیرات ۴۷فروند هواپیما توسط مهندسان توانمند داخلی
مشکل افت فشار آب حل خواهد شد+ فیلم
خصوصی‌سازی واقعی تنها راه توسعه صنعت پتروشیمی
هشدار سازمان حمایت درباره خرید دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور قاچاق
یکی از بخش‌های مدیریت تنش آبی مدیریت مصرف است
بزودی مشکل برق حل خواهد شد
افتتاح و کلنگ‌زنی ۲۲۰ پروژه عمرانی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور
تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از صنایع آسیب دیده از جنگ اعلام شد
رشد ۴۰ درصدی حفاری‌های اکتشافی ایمیدرو تا پایان تیر
تهران موثرترین استان بر اقتصاد ملی است
ایران خودکفا شد اما بازار مرغ هنوز گرفتار سنتی‌گری و نوسان قیمت‌ها
آغاز پویش فراگیر توزیع و نصب لوازم کاهنده مصرف آب
امضای تفاهم نامه همکاری ایران در حوزه صادرات خدمات فنی ومهندسی+ فیلم
رفع تعرض به ۵۹ هکتار اراضی دولتی در مردادماه امسال
۳۰۰ قطار از چین تا پایان سال وارد ایران می‌شود
دامداران از مه پاش در سالن‌های تولید شیر استفاده کنند
تولید گندم به ۸ میلیون تن رسید
بسیاری از چالش‌های کشور ریشه‌های آب و هوایی دارد
بیش از ۱.۲ میلیون چراغ معابر تعویض خواهد شد
تولید تخم مرغ شهریور به ۱۱۵ هزارتن می‌رسد
بهره وری تولید با توسعه مکانیزاسیون ۲۵ درصد افزایش می‌یابد
۱۹ هزارتن چای خشک تولید شد
خبر خوش مالیاتی به مودیان+ فیلم
تسریع فرآیند پرداخت تسهیلات از طریق اتصال سامانه املاک و اسکان به بانک مرکزی
تابستان گرم امسال با آمار‌های قابل تامل؛ افزایش بیش از ۳ درجه‌ای دمای شمیرانات