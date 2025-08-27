روسیه: آمریکا مسئول ناکامی شورای امنیت در غزه است

روسیه، آمریکا را مسئول ناکامی شورای امنیت در اتخاذ هرگونه گامی در مورد غزه دانست و واشنگتن را به مانع‌تراشی در برابر طرح‌های پایان جنگ متهم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روسیه، آمریکا را مسئول ناکامی شورای امنیت سازمان ملل در اتخاذ هرگونه گامی در مورد وضعیت نوار غزه دانست و واشنگتن را به مانع‌تراشی در برابر تمام طرح‌هایی که به پایان جنگ در این منطقه منجر می‌شود، متهم کرد.

این اظهارات از زبان دیمیتری پولیانسکی، معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، در کنفرانس مطبوعاتی سه‌شنبه شب در مقر سازمان ملل در نیویورک بیان شد.

پولیانسکی از موضع شورای امنیت در قبال آنچه در غزه می‌گذرد انتقاد و تاکید کرد که اعضای شورا به دلیل موضع یکی از اعضا (با اشاره به آمریکا) نتوانسته‌اند مواضع قاطعی اتخاذ کنند.

او در ادامه گفت: «وضعیت در غزه هولناک است، اتفاقی غیرعادی در حال رخ دادن است و ما به عنوان انسان، دیپلمات و عضو شورای امنیت نباید این وضعیت را تحمل کنیم.»

معاون نماینده روسیه تاکید کرد که کشورش آماده گفت‌و‌گو با تمام طرف‌های ذی‌ربط برای تغییر وضعیت کنونی در غزه است که در معرض جنگ رژیم تروریستی اسرائیل قرار دارد. او افزود: «متاسفانه آمریکا تاکنون در کنار اسرائیل ایستاده و به تمام اقدامات آن در غزه چراغ سبز نشان داده است و این امر باید محکوم شود.»

در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مسکو اقدامات رژیم تروریستی اسرائیل در غزه را در سطح نسل‌کشی می‌بیند، پولیانسکی گفت: «این کار روسیه نیست که به چنین نتیجه‌ای برسد، زیرا نسل‌کشی یک اصطلاح حقوقی است و باید توسط کسانی که ابزار‌های قانونی لازم را دارند، تایید شود. با این وجود، آنچه در حال رخ دادن است، برای ما کاملا غیرقابل قبول و بسیار شرم‌آور است.»

گفتنی است که روسیه، چین، فرانسه و انگلیس در نشست شورای امنیت در ۱۰ اوت جاری، با تصمیم رژیم ترویستی اسرائیل برای گسترش دامنه جنگ در غزه مخالفت کردند، در حالی که واشنگتن حمایت خود را از تل‌آویو اعلام کرد.

منبع: آناتولی

