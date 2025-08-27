اگر در آسانسور گیر کردیم، چه کنیم؟ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06af\u0627\u0647\u06cc \u0627\u0648\u0642\u0627\u062a \u0645\u0645\u06a9\u0646 \u0627\u0633\u062a \u0628\u0647 \u0647\u0631 \u0639\u0644\u062a\u06cc \u0622\u0633\u0627\u0646\u0633\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0648\u0633\u0637 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u062a\u0648\u0642\u0641 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0648 \u0627\u0632 \u06a9\u0627\u0631 \u0628\u0627\u06cc\u0633\u062a\u062f. \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0628\u0627 \u062d\u0641\u0638 \u062e\u0648\u0646\u0633\u0631\u062f\u06cc \u0627\u0648\u0644 \u0627\u0632 \u0647\u0645\u0647 \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0628\u062f\u0627\u0646\u06cc\u062f \u06a9\u0647 \u062a\u062d\u062a \u0647\u06cc\u0686 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637\u06cc \u062e\u0641\u0647 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u06cc\u062f.\n