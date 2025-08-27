\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a \u062f\u0648 \u062a\u06cc\u0645 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0630\u0648\u0628 \u0622\u0647\u0646 \u0627\u0635\u0641\u0647\u0627\u0646 \u06cc\u06a9 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u062c\u0630\u0627\u0628 \u0648 \u067e\u0631 \u06af\u0644 \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u062d\u0648\u0627\u0634\u06cc \u0648 \u0686\u0627\u0644\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06af\u0648\u0646\u0627\u06af\u0648\u0646\u06cc \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0634\u062f.\n