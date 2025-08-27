باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - بهدانی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی با حضور در برنامه درواز دولت صدا و سیمای استان گفت: با ابلاغ برش قانونی بودجه به استانها، ۱۴۰۰ میلیارد تومان اعتبارات هزینهای مربوط به ۲۱ دستگاه اجرایی به استان اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش نشان میدهد. همچنین در اعتبارات تملک دارایی (عمرانی) نیز با رشدی ۳۰ درصدی، مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان ابلاغ شده است.
او افزود: سازمان مدیریت و برنامهریزی استان از اسفند ۱۴۰۳ جمعآوری دادههای اولیه برای تعیین سهم شهرستانها را آغاز کرده است؛ بر اساس ۲۳ شاخص احصا شده در قالب ۶۰۰ قلم اطلاعاتی از ۱۲ شهرستان استان، با استفاده از روشهای ریاضی سهم هر شهرستان از اعتبارات مشخص خواهد شد؛ این شاخصها مجدداً در شورای سازمان و برنامهریزی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
بهدانی بیان کرد: یکی از ظرفیتهای پیشبینی شده برای جذب اعتبارات، اوراق مرابحه اسلامی است که میتواند بخشی از تخصیص استان را تأمین کند. با پیگیریهای انجام شده، استان موفق شده امسال به عنوان اولین استان، با همکاری بانکها ۱ هزار میلیارد تومان تخصیص وارد استان کند که ۲۵ درصد از مجموع اعتبارات استان را شامل میشود. این مبلغ در بخشهای زیرساختی مانند راه، مدارس، آبرسانی، برق و بهداشت هزینه میشود و حتی برای مرداد ماه، تخصیص ۱۰۰ درصدی برای طرحها در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی ادامه داد: سرشماری نفوس و مسکن که آخرین بار در سال ۱۳۹۵ انجام شد و مبنای تصمیمگیریهای ۱۰ ساله آینده است، در دستور کار قرار دارد. رایزنیهایی با مرکز آمار برای سرشماری جدید با روشی متفاوت انجام شده است. همچنین، نتایج سرشماری کشاورزی که آخرین بار در سال ۹۳ برگزار شده بود و سال گذشته با مشارکت ۳۰۰ نیرو مجدداً انجام شد، رشد قابل توجهی را نشان میده
او عنوان کرد: طبق آمار، تعداد بهرهبرداران کشاورزی از ۸۲ هزار نفر به ۱۰۰ هزار نفر (۲۱ درصد افزایش)، مساحت زیرکشت گندمکاری از ۲۶ هزار هکتار به ۳۴ هزار هکتار (۲۹ درصد افزایش) و تعداد دام سنگین از ۴۳ هزار به ۶۲ هزار (۴۳ درصد افزایش) رسیده و استان رتبه دوم کشور را در درخواست شتر و بچه شتر کسب کرده است.
بهدانی تصریح کرد: همچنین تعداد گلخانهها از ۱۸۴ به ۳۲۸ واحد افزایش یافته است؛ در مورد محصولات برتر نیز استان در محصولاتی مانند عناب ۸۳.۵ درصد درختان کشور و رتبه اول، زرشک ۸۹ درصد زرشک کاران کشور و رتبه اول، شاهدانه رتبه اول و ارزن علوفه رتبه دوم کشوری را داراست. در زعفران نیز با ۱۱ درصد سطح زیر کشت، رتبه دوم کشور را داریم؛ همچنین مساحت باغ و قلمستانهای استان با ۴۹ درصد افزایش به ۵۲۵۰۳ هکتار رسیده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی اظهار کرد: در هفته دولت، بیستمین جشنواره ملی شهید رجایی برگزار شد که مبنای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در یک سال گذشته است. در استان، ۵۹ دستگاه اجرایی و ۳۱ شهرداری مورد ارزیابی قرار گرفتند. شش دستگاه در گروههای مختلف اقتصادی مالی، زیربنایی، فرهنگی علمی آموزشی، سلامت و رفاه اجتماعی، تولیدی، و عمومی-امنیتی-قضایی به عنوان برتر معرفی خواهند شد.
او گفت: استاندار بر جذب کامل تمامی اعتبارات ابلاغی سال ۱۴۰۳ توسط دستگاهها تأکید دارد و این موضوع به عنوان یکی از دغدغههای اصلی مطرح است.